Ноутбуки ASUS Zenbook S16 UM5606 получили APU Ryzen AI 400 Series

Компания ASUS объявила о выпуске тонкого ноутбука Zenbook S16 (UM5606), который основан на чипах AMD Ryzen AI 400 Series вплоть до 10-ядерного процессора Ryzen AI 9 465 с тактовой частотой до 5 ГГц и NPU производительностью до 50 TOPS.

Новинку также оснастили до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией Pantone и DisplayHDR True Black 1000, цельнометаллическим корпусом толщиной 1,1 см и массой 1,5 кг, крышкой керамического алюминия Ceraluminum, шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos, системой охлаждения Thincredible с испарительной камерой и двумя вентиляторами IceBlade, АКБ ёмкостью 83 Втч, интерфейсами USB4, USB 3.2 Gen 2 Type-A и HDMI 2.1 TMDS, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, клавиатурой ErgoSense с вогнутыми клавишами и новым шарниром EasyLift. Цены и дата начала продаж ноутбука еще не раскрываются.