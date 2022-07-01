Lenovo представила геймерские ноутбуки Legion Y9000K и Y9000X

Lenovo наконец-то выпустила свои новые высокопроизводительные игровые ноутбуки Legion Y9000K и Y9000X с процессорами Intel 12-го поколения и графическими процессорами RTX 30. Несколько дней назад мы сообщали, что Lenovo работает над своим высококлассным ноутбуком Legion Y9000K с лучшими компонентами, которые может предложить сегмент мобильных ПК. Теперь Lenovo также представила новейший ноутбук Legion Y9000X. Что касается спецификаций, ноутбук Lenovo Legion Y9000K является флагманским предложением, которое оснащено 16-ядерным процессором Intel Core i9-12900HX, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ видеопамяти, 32 ГБ памяти DDR5 и 1 ТБ хранилища. Топовый вариант стоит 26999 юаней или 4000 долларов, которые были снижены до 24999 юаней или 3700 долларов для тех, кто предварительно закажет ноутбук.

Вторая конфигурация поставляется с Intel Core i7-12800HX, также с 16 ядрами, графическим процессором RTX 3070 Ti с 8 ГБ видеопамяти, 32 ГБ памяти DDR5 и 1 ТБ SSD. Его цена составляет 19999 юаней или 3000 долларов, но для предварительных заказов цена снижена до 17999 юаней или 2700 долларов. Для NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti на Lenovo Legion Y9000K установлено максимальное ограничение мощности 175 Вт, а для RTX 3070 Ti — 150 Вт. Что касается процессора, в режиме производительности процессор работает на 120 Вт, а графический процессор на 174 Вт, в то время как в режиме эффективности графический процессор работает на 55 Вт, а графический процессор на 148 Вт.