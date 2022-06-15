Lenovo представила игровые ноутбуки Legion R7000P и R9000P

Компания Lenovo представила игровые ноутбуки серии Legion — это модели R7000P и R9000P. Обе новинки основаны на процессорах AMD Ryzen (Ryzen 5 6600H и Ryzen 7 6800H).

Ноутбук R7000P оснащен мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 3050 Ti. В свою очередь, R9000P комплектуется графикой GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070 Ti. Модели используют дисплеи с IPS-панелью с диагональю 15,6 и 17,3 дюйма. Разрешение в обоих случаях составляет 2560 x 1440 пикселей с частотой обновления 165 Гц. Дисплей обеспечивает полный охват цветового пространства sRGB. Доступный объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR5-4800. Есть NVMe SSD накопитель PCIe 4.0. Ноутбуки работают под управлением операционной системы Windows 11.

Продажи ноутбуков стартуют 17 июня по цене от от 985 долларов за R7000P и 1270 долларов за R9000P.