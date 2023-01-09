Lenovo представила игровой ноутбук Legion Pro 7i с ИИ на борту

Несколько лет назад компания Gigabyte официально начала использовать серверы Azure для того, чтобы на базе искусственного интеллекта повысить производительность некоторых своих игровых ноутбуков. Правда, результаты были достаточно странные и говорить о реальной пользе от этого решения не приходится. Но в компании Lenovo решили не оставлять идею использования искусственного интеллекта в этом направлении, хотя китайский гигант решил пойти немного другим путём — в ноутбуке Legion Pro 7i установлен отдельный чип, который отвечает за работу с искусственным интеллектом. Данный чип обрабатывает различную информацию с ноутбука для того, чтобы в конечном итоге прокачать систему и повысить производительность компонентов до предела.

Вероятно, работает процессор так же, как некоторые системы при подключении интернета по кабелю — технология определяет важные процессы, которые необходимы для видеоигры, и выделяет на них все ресурсы, а то, что не задействуется при запуске видеоигр, уходит в фоновые процессы. То есть это обычное распределение приоритетов процессам, только в более продвинутом формате, который позволяет с большим комфортом играть и не думать о том, что не хватит производительности игровому ноутбуку за внушительные деньги. Проблема только в том, что реальных тестов и сравнений мы не увидели, так что преимущества от чипа в Legion Pro 7i оценить проблематично. Нужно ждать релиза и смотреть, насколько это необходимо на текущий момент.