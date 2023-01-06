Lenovo представила необычный ноутбук Yoga Book 9i

На рынке ноутбуков достаточно долго не происходило ничего интересного, потому что крупные производители из года в год лишь обновляли комплектующие до более современных моделей и не более того. Естественно, пользователям хочется чего-то более привлекательного, необычного и интересного, так что компания Lenovo решила пойти на риск и представила новейший ноутбук Lenovo Yoga Book 9i. Он выглядит очень необычно, потому что обе половинки конструкции оборудованы сенсорными дисплеями, которые можно использовать для демонстрации контента или ввода информации. Соответственно, пользователь может выводить на каждый из экранов отдельный ролик или документ, чтобы удобнее работать или поглощать контент на просторах интернета.

Более того, при желании пользователь может к этому устройству подключить клавиатуру, чтобы получить два полноценных экрана в формате рабочей области. Это удобно, так как, например, на одном дисплее пользователь может смотреть лекцию, а на другом держать открытый документ и набирать в него текст. Также можно работать с фотографиями, видео или, например, программировать и сразу смотреть на результат на втором экране. Стоимость такого устройства сложно себе представить, потому что она явно будет высокой, но производитель сделал значительный шаг вперёд, так что теперь пользователь при желании может получить действительно интересное и качественное решение. Конкурентов у Lenovo Yoga Book 9i просто нет, естественно.