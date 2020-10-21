Lenovo представила новые ноутбуки Yoga 13s, Yoga 14s и Yoga 14c

Компания Lenovo представила новую линейку ноутбуков Yoga, в которую входят Yoga 13s, Yoga 14s и Yoga 14c.

В линейку Yoga 13s 2021 входят новые Yoga 13s и Yoga Pro 13s Carbon. Оба ноутбука оснащены 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K. Под капотом Intel Core i5-1135G7 работает на обоих ноутбуках, которые также имеют аналогичную конфигурацию памяти с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Основное различие между обоими вариантами заключается в том, что последний имеет корпус из углеродного волокна, что, вероятно, увеличивает стоимость и делает ноутбук легче.

Цена Lenovo Yoga 13s составляет 826 долларов США, а Yoga Pro 13s Carbon - 946 долларов США.

Lenovo Yoga 14s немного уникален, он поставляется как в варианте Intel Tiger Lake, так и в процессоре серии AMD Ryzen 4000. Первый оснащен процессором i5-1135G7 с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а второй имеет аналогичную конфигурацию памяти, но с процессором Ryzen 7-4800H.

Цена между ними также варьируется: версии Ryzen 7 оценивается в 886 долларов, а версия Intel стоит 856 долларов. Вариант Intel также оснащен графическим процессором Nvidia GeForce MX450, а версия AMD имеет встроенный графический процессор Vega. Оба ноутбука оснащены 14-дюймовым дисплеем 2,8K с частотой обновления 90 Гц.

Lenovo Yoga 14c - еще один ноутбук в серии ноутбуков Yoga 14, который обеспечивает высокую производительность в компактном форм-факторе. Он поставляется в двух вариантах: базовая модель оснащена Intel Core i5-1135G7, а вариант более высокого уровня - i7-1165G7. Процессоры работают в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя. Версия i5 стоит 901 доллар США, а версия i7 - 1051 доллар США.
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