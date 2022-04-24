Lenovo представила обновленный ноутбук ThinkPad T16

Lenovo расширяет ассортимент ноутбуков серии ThinkPad представив новую модель ThinkPad T16 Gen 1. Это первый представитель серии с 16-дюймовым экраном. В этой модели матрица IPS с соотношением сторон 16:10, разрешением Full HD или 2,5К и охватом 100% цветового пространства sRGB. Так же будет версия с сенсорным экраном.

Ноутбук ThinkPad T16 Gen 1 может быть оснащен как процессорами AMD Ryzen 6000 Pro, так и процессорами Intel Core 12 P и U. Модели на базе процессоров Intel имеют до 48 ГБ оперативной памяти DDR4, до 2 ТБ SSD и оснащены графикой Nvidia GeForce MX550 или RTX 2050. Версии на базе AMD обходятся без дискретной графики, а максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, но LPDDR5. Здесь уже используется память с частотой до 6400 МГц. Есть два варианта емкости аккумулятора — 52,5 Втч и 86 Втч. Во втором случае к ноутбуку прилагается зарядное устройство на 135 Вт.

Lenovo ThinkPad T16 оснащен адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, парой портов USB-C (модели на базе Intel поддерживают интерфейс Thunderbolt 4) и парой USB-A 3.2 Gen 1. Есть разъем HDMI 2.0b, порт RJ-45, стандартный разъем для наушников. В версии с LTE-модемом, разумеется, есть слот для сим-карты. Ноутбуки линейки ThinkPad T16 Gen 1 поступят в продажу в текущем квартале.
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