Lenovo представила первый ноутбук на китайском процессоре

Сегодня китайский процессор Zhaoxin KX-6000G официально дебютировал на потребительском рынке в ноутбуке Lenovo X1, который ориентирован на внутренний рынок Китая и вроде как продаваться за пределами страны не будет. Стоит напомнить, что процессор KX-6000G был впервые представлен два года назад специально для китайского рынка — однако из-за сравнительно низкой производительности процессор не смог составить конкуренцию решениям от Intel и AMD и практически не использовался в настольных ПК. Тем не менее Lenovo приняла решение внедрить этот процессор в одну из своих моделей, предложив альтернативу для пользователей в Китае, где также доступны версии с процессорами Intel и AMD.

По словам Zhaoxin, процессор KX-6000G в Lenovo X1 обеспечивает высокую производительность для задач, связанных с офисной работой и базовыми приложениями. Однако, судя по утекшим ранее тестам, его производительность сравнима с Intel Core i5 5015U, то есть это достаточно простой чип на самом деле. В тесте Geekbench 5 процессор набрал 1035 баллов в многопоточном режиме, что делает его подходящим для базовой продуктивности, но не для ресурсоёмких задач. При этом Lenovo X1 по дизайну напоминает классическую серию ThinkPad X1 и выполнен из углеродного волокна, что делает его лёгким и компактным. Также устройство оснащено OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, а в верхней части экрана расположена камера высокого разрешения с функциями конфиденциальности. Интересное решение на самом деле.
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