Lenovo представит Xiaoxin Pad Pro 12.6 уже в ноябре

Lenovo довольно давно тизерила грядущий Xiaoxin Pad Pro 12.6, а недавно произошла утечка информации о функциях планшета, и теперь дата его запуска известна официально. Lenovo в WeChat сообщила, что Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре — но, к сожалению, это означает, что в следующем месяце планшет будет запущен исключительно в Китае, тогда как релиз в других регионах придется еще немного подождать. Кроме того, он будет работать на программной оболочке ZUI 13, которая основана на операционной системе Android 11. Ранее о планшете сообщали в социальных сетях, и выяснилось, что он будет оснащен динамиком от JBL. В динамиках будет поддержка Dolby Atmos, а ещё планшет будет иметь 12,6-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung E4 с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Экран будет иметь частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц, плюс планшет будет поддерживать HDR10+, DC Dimming и защиту TUV Rheinland EyeSafe.

А ещё планшет будет использовать систему с двумя камерами как спереди, так и сзади, что большая редкость — обычно планшеты двойную фронтальную камеру не получают. На передней панели будет размещён основной объектив на 8 МП в сочетании с датчиком ToF, а на задней панели — основной модуль на 13 МП и дополнительный на 5 МП. Предполагается, что он будет иметь тот же набор микросхем, что и предшественник Pad Pro 2021, то есть Qualcomm Snapdragon 870. При теоретической стоимости в 500 долларов это достаточно интересный продукт, который явно привлечёт внимание окружающих.
Комментарии и отзывы Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6
Photoshop на iPad будет поддерживать Camera Raw…
Photoshop на iPad будет поддерживать Camera RawВ преддверии конференции Max, которая состоится 26 октября, Adobe поделилась предварительным анонсом функ…
Новый планшет iPad оценен в 31 тысячу рублей…
Новый планшет iPad оценен в 31 тысячу рублейКомпания Apple пополнила ассортимент планшетов своей самой дешевой моделью – iPad, которая, несмотря на с…
Глобальная версия Xiaomi Mi Pad 5 уже на подходе…
Глобальная версия Xiaomi Mi Pad 5 уже на подходеСетевые источники сообщают о том, что в базе данных Google Play Console обнаружились недавно представленн…
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит 120-Гц экран …
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит 120-Гц экран Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, выход …
Apple заявила, что у iPad mini нет проблем с дисплеем…
Apple заявила, что у iPad mini нет проблем с дисплеемПозавчера мы со…
Разработка 10 - дюймового iPad от Apple приостановлена…
Разработка 10 - дюймового iPad от Apple приостановленаХодили многочисленные слухи о том, что Apple работает над разработкой iPad с OLED-дисплеем двух разных ра…
Стала известна европейская цена планшета Xiaomi Mi Pad 5 …
Стала известна европейская цена планшета Xiaomi Mi Pad 5 Сетевые источники сообщают о том, что уже 15 сентября компания Xiaomi проведет глобальную презентацию. На…
Представлен планшет ASUS Chromebook Detachable CZ1 …
Представлен планшет ASUS Chromebook Detachable CZ1 Компания ASUS пополнила ассортимент планшетов моделью Chromebook Detachable ZC1, которая превращается в н…
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor