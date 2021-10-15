Lenovo представит Xiaoxin Pad Pro 12.6 уже в ноябре

Lenovo довольно давно тизерила грядущий Xiaoxin Pad Pro 12.6, а недавно произошла утечка информации о функциях планшета, и теперь дата его запуска известна официально. Lenovo в WeChat сообщила, что Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре — но, к сожалению, это означает, что в следующем месяце планшет будет запущен исключительно в Китае, тогда как релиз в других регионах придется еще немного подождать. Кроме того, он будет работать на программной оболочке ZUI 13, которая основана на операционной системе Android 11. Ранее о планшете сообщали в социальных сетях, и выяснилось, что он будет оснащен динамиком от JBL. В динамиках будет поддержка Dolby Atmos, а ещё планшет будет иметь 12,6-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung E4 с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Экран будет иметь частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц, плюс планшет будет поддерживать HDR10+, DC Dimming и защиту TUV Rheinland EyeSafe.

А ещё планшет будет использовать систему с двумя камерами как спереди, так и сзади, что большая редкость — обычно планшеты двойную фронтальную камеру не получают. На передней панели будет размещён основной объектив на 8 МП в сочетании с датчиком ToF, а на задней панели — основной модуль на 13 МП и дополнительный на 5 МП. Предполагается, что он будет иметь тот же набор микросхем, что и предшественник Pad Pro 2021, то есть Qualcomm Snapdragon 870. При теоретической стоимости в 500 долларов это достаточно интересный продукт, который явно привлечёт внимание окружающих.