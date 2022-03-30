Lenovo расширяет знаменитую серию Yoga ноутбуками Yoga 7 Flipbook и Yoga Slim 7 Pro

Lenovo анонсировала серию тонких и легких ноутбуков серии Yoga представленных еще на выставке CES 2022. Первый ноутбук, это трансформируемый Yoga 7 Flipbook с сенсорным экраном, а второй Yoga Slim 7 Pro.

Серия ноутбуков Lenovo Yoga 7 Flipbook оснащена сверхэффективными процессорами Intel Core-U 12-го поколения, для работы которых требуется до 15 Вт энергии. Вариантов два, а именно с процессором i5-1235U и i7-1255U, оба по 10 ядер и 12 потоков. Процессоры работают в паре с оперативной памятью LPDDR5-4800 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью до 1 ТБ. Дисплей ноутбука представляет собой 14-дюймовый дисплей с разрешением 2240×1400, который можно перевернуть, чтобы превратить ноутбук в планшет, с соотношением сторон 16:10 и цветовой гаммой 100% sRGB. Ноутбук имеет размеры 316,66 х 220,25 х 17,35 мм и весит 1,45 кг. Интерфейс включает в себя два Thunderbolt 4, HDMI 2.0 и слот для карт памяти microSD.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro оснащен процессором Intel 12-го поколения P-серии с базовой потребляемой мощностью 28 Вт. Вариантов два, а именно с процессором i5-1240P и i7-1260P оба по 12 ядер и 16 потоков. Первый вариант имеет частоты, достигающие 4,4 ГГц, а второй — до 4,7 ГГц. Предлагается варианты оснащенные до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800, и SSD до 1 ТБ. 14-дюймовый дисплей Lenovo Yoga Slim 7 Pro имеет разрешение 2880×1800, яркость 400 нит и цветовой охват 100% sRGB. Lenovo Yoga Slim 7 Pro имеет размеры 312,4 х 221,4 х 14,6 мм и весит 1,37 кг. Порты включают два Thunderbolt 4, USB 3.2 и порт для гарнитуры.