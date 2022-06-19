Lenovo разработала концепт «умного ноутбука» MOZI

Lenovo разработала концепцию «умного ноутбука» под названием MOZI.

Lenovo MOZI представляет собой ноутбук будущего. Концепт занял первое место на конкурсе Red Dot Design Award 2022. Конструкция ноутбука заключается в том, что его можно использовать возле любой белой стены или экрана, так как вместо привычного экрана MOZI использует проектор. Также ноутбук имеет выдвижную клавиатуру, она скрывается в корпусе.

Судя по изображениям, в Lenovo MOZI есть сканер отпечатков пальцев на верхней панели и аудиосистема с технологией Dolby Atmos. Информация о начинке ноутбука и других функциях на данный момент нет.