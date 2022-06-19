Lenovo разработала концепт «умного ноутбука» MOZI

Lenovo MOZI представляет собой ноутбук будущего. Концепт занял первое место на конкурсе Red Dot Design Award 2022. Конструкция ноутбука заключается в том, что его можно использовать возле любой белой стены или экрана, так как вместо привычного экрана MOZI использует проектор. Также ноутбук имеет выдвижную клавиатуру, она скрывается в корпусе.
Судя по изображениям, в Lenovo MOZI есть сканер отпечатков пальцев на верхней панели и аудиосистема с технологией Dolby Atmos. Информация о начинке ноутбука и других функциях на данный момент нет.