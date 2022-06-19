Lenovo разработала концепт «умного ноутбука» MOZI

Lenovo разработала концепцию «умного ноутбука» под названием MOZI.

Lenovo MOZI представляет собой ноутбук будущего. Концепт занял первое место на конкурсе Red Dot Design Award 2022. Конструкция ноутбука заключается в том, что его можно использовать возле любой белой стены или экрана, так как вместо привычного экрана MOZI использует проектор. Также ноутбук имеет выдвижную клавиатуру, она скрывается в корпусе.

Судя по изображениям, в Lenovo MOZI есть сканер отпечатков пальцев на верхней панели и аудиосистема с технологией Dolby Atmos. Информация о начинке ноутбука и других функциях на данный момент нет.

HP работает над созданием ноутбука с гибким дисплеем…
Стало известно, что HP готовит 17-дюймовый ноутбук с гибким OLED-экраном от LG. Корейские СМИ сегодня соо…
Выпущен ноутбук ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition…
В ознаменование 25-летия первого ноутбука компании, отправленного в космос, компания ASUS выпустила уника…
Представлен ноутбук ASUS ZenBook Pro 15 Flip OLED…
Компания ASUS представила ноутбук ZenBook Pro 15 Flip OLED, который, в числе прочего, получил предустанов…
RedmiBook 15 поступит в продажу 6 июня…
Xiaomi, является мировым известным производителем смартфонов, сейчас она входит в число самых популярных …
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноут…
Тестируемый сегодня ноутбук Acer Aspire Vero AV15-51-58JC следует общий трендам по заботе об экологии и н…
Новый Huawei MateBook получит процессор Core i7-12700H…
В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования нового ноутбука из лин…
Ноутбук Huawei MateBook 14 Non-Touchscreen Edition оценен в …
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 14 Non-Touchscreen Edition, которая отли…
Apple захватила 90% рынка ARM-ноутбуков…
Гигант бытовой электроники из Купертино, штат Калифорния, компания Apple, вырвалась вперед и заняла перво…
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor