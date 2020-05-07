Lenovo трудится над игровым телефоном с частотой обновления 144 Гц и зарядкой 90 Вт

Компания Lenovo собирается выпустить свой первый игровой телефон под собственным брендом.

Можно ожидать, что телефон будет поставляться с дисплеем разрешением FHD + (2,340 x 1,080), частотой обновления 144 Гц и частотой сенсорной выборки 270 Гц. Под капотом Qualcomm Snapdragon 865, хранилище UFS 3.0, оперативная память LPDDR5, двойная основная камера 64 МП + 16 МП и 20 МП селфи-камера. Питать смартфон будет 5,000mAh двухэлементный аккумулятор, который заряжается через два порта USB-C (один снизу, один сбоку). Новинка будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт, которая позволяет полностью зарядить смартфон всего за 30 минут.

Так как это игровой телефон пользователи смогут рассчитывать на усиленную тактильную систему обратной связи для более реалистичных вибраций и улучшенного охлаждения.