Lenovo выпустила безумно компактную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060

Карта имеет восьмипиновый дополнительный разъём питания PCIe и стандартный набор портов для подключения мониторов. Одним из преимуществ, которое NVIDIA так расхваливает в отношении видеокарты GeForce RTX 4060, является относительно низкое энергопотребление всего в 115 Вт, что позволяет производителям создавать достаточно компактные продукты для небольших корпусов. К сожалению, пока не так много производителей графических карт выпустили GeForce RTX 4060 в форм-факторе Mini-ITX. Но теперь, когда этим начала заниматься компания Lenovo, другие компании тоже могут обратить своё внимание на это направление видеокарт, потому что решение на самом деле заслуживает внимания. В компактном компьютере теперь можно будет получить вполне качественное производительное решение с хорошим охлаждением.