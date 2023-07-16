Lenovo выпустила безумно компактную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060

Вчера компания Lenovo официально представила свою собственную дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 в форм-факторе Mini-ITX. Правда, сначала она будет доступна только в компьютерах компании, но, как часто бывает с графическими картами компании Lenovo, впоследствии она может появиться и в розничных магазинах. Миниатюрная GeForce RTX 4060 от Lenovo — достаточно производительная видеокарта в форм-факторе Mini-ITX длиной 15 см с двухслотовой системой охлаждения и одним вентилятором. Карта основана на графическом процессоре AD107 от NVIDIA с 3072 ядрами CUDA и оснащена 8 ГБ памяти, подключенной к графическому процессору через 128-битную шину.

Карта имеет восьмипиновый дополнительный разъём питания PCIe и стандартный набор портов для подключения мониторов. Одним из преимуществ, которое NVIDIA так расхваливает в отношении видеокарты GeForce RTX 4060, является относительно низкое энергопотребление всего в 115 Вт, что позволяет производителям создавать достаточно компактные продукты для небольших корпусов. К сожалению, пока не так много производителей графических карт выпустили GeForce RTX 4060 в форм-факторе Mini-ITX. Но теперь, когда этим начала заниматься компания Lenovo, другие компании тоже могут обратить своё внимание на это направление видеокарт, потому что решение на самом деле заслуживает внимания. В компактном компьютере теперь можно будет получить вполне качественное производительное решение с хорошим охлаждением.