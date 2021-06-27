Lenovo выпустила два новых устройства IdeaPad 5i и IdeaPad Flex 5i

Два новых хромбука выпустила компания Lenovo - это IdeaPad 5i и IdeaPad Flex 5i. Оба ноутбука оснащаются новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения.

Lenovo IdeaPad 5i оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD. На борту 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4 и 512 ГБ встроенной памяти. Заявленная производительность составляет до 10 часов. Работает устройство на операционной системе ChromeOS. Lenovo IdeaPad 5i оснащен двумя портами USB Type-C, а также портом USB Type-A. Есть слот для карт microSD. Ноутбук доступен в двух цветах по цене от 399 евро.

Модель IdeaPad Flex 5i оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением FHD. Благодаря конструкции с шарниром, экран можно поворачивать на 360 градусов. Устройство доступно в комплектации с процессором Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4 и накопителем 512 ГБ SSD. Время автономной работы составляет 10 часов. IdeaPad Flex 5i доступен также по цене 399 евро.