Lenovo выпустила новый 4K-монитор Lenovo L32p-30

Lenovo выпустила в Китае недорогой 31,5-дюймовый монитор с разрешением 4K. Он поставляется с функциями, которые делают дисплей по-настоящему универсальным в своей ценовой категории.

Lenovo L32p-30 оснащен 31-5-дюймовым IPS дисплеем Ultra HD 3840 x 2160p. Он имеет почти безрамочный дизайн с трех сторон. Он покрывает 90% цветовой гаммы DCI P3 и предлагает 10-битную глубину цвета. Монитор имеет соотношение сторон 16:9 и контрастность 1000:1. Он способен выдавать яркость 350 нит и обеспечивает время отклика 6 мс при обычном использовании, которое может быть дополнительно уменьшено до 4 мс в экстремальном режиме. Он имеет частоту обновления 60 Гц и поддерживает AMD Freesync для плавного игрового процесса без заиканий и разрывов экрана.

Это также отличный монитор для людей, которые ищут монитор 4K для подключения своих ноутбуков, поскольку он предлагает несколько портов, таких как Display Port 1.2, HDMI 2.0, USB Type-C Gen 1, аудиовыход 3,5 мм и четыре порта USB 3.2 Gen 1. Одной из основных особенностей этого дисплея является то, что он способен обеспечивать мощность до 75 Вт для вашего ноутбука через разъем USB Type-C Gen 1, что делает его очень удобным для пользователей ноутбуков, которые могут подключать ноутбук непосредственно к монитору во время работы.

Помимо этих функций, монитор оснащен встроенными двумя динамиками мощностью 3 Вт, что расширяет его функциональные возможности. Монитор Lenovo L32p-30 был запущен в продажу по цене 316 долларов в Китае.
Комментарии и отзывы Lenovo L32p-30
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