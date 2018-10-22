Lenovo выпустила смартфон K5 Pro с 5,99-дюймовым экраном и 6 Гб ОЗУ

Состоялся анонс нового смартфона под названием Lenovo K5 Pro с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет оснащен 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 точек. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 636 и 6 Гбайт ОЗУ. Фронтальная камера состоит из двух оптических блоков на 8 МП и 5 МП. На тыльную панель помещен дактилоскопический сканер и главная камера с двумя сенсорами на 16 МП и 5 МП. Емкость аккумулятора равна 4050 мА.ч. Предусмотрены беспроводные адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi. В рознице аппарат появится 25 октября. Приобрести новинку можно будет в корпусе черного и золотистого цветов по цене от 143 доллара.