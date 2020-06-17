Летняя распродажа AliExpress. Amazfit Bip

Amazfit Bip

Совсем скоро стартует глобальная акция, в ходе которой на AliExpress можно будет приобрести море классной электроники по вполне разумным ценам. Это отличная возможность для тех, кто давно хочет себе нечто действительно достойное и качественное, но по каким-то причинам не решался покупать гаджет или просто не хватало денег. С новыми акциями, в ходе которых море продуктов отдают со скидками, пользователь может приобрести то, о чем давно мечтал, и получить отличный подарок. Собственно, теперь мы расскажем, как получить шикарные скидки на лучшие устройства на рынке, дабы получить максимум эффективности от этой акции и не пропустить самого интересного.Пожалуй лучшими умными часами на текущий момент являются Amazfit Bip. Начнем с того, что у этой модели просто безумная автономность — устройство на одном заряде батареи проработает сорок пять дней без подзарядки. Этого предостаточно, чтобы пользователь насладился вдоволь качественным устройством и не думал о том, что ему каждую ночь нужно ставить гаджет на зарядку, дабы завтра утром не остаться без умного устройства на руке. Конечно, стоит отдать должное и дополнительным бонусам гаджета, которые делают его идеальным выбором для активной молодежи. Например, гаджет весит всего 31 грамм, то есть на руке устройство практически не ощущается.

При этом устройство оборудовано трансфлективным цветным дисплеем, может похвастаться водонепроницаемостью 5 АТМ, а ещё пользователь может катомизировать свои часы при помощи сразу сорока различных циферблатов, которые можно загрузить всего одним нажатием с приложения Amazfit. Просто шикарное устройство, обладающее приличным набором преимуществ при вполне разумной цене. Найти на рынке что-то, что может похвастаться аналогичными параметрами в области автономной работы, просто не выйдет, а это, между прочим, важнейший бонус.

Дополнительные акции

Midea VCR03

Кроме того, стоит отметить, что в ходе акции на часы Amazfit Bip будет действовать скидка. Скидка составляет около 1200 рублей, то есть обычно гаджет продают за 4800 рублей, а в ходе акции пользователь получает возможность приобрести устройство за 3600 рублей. Конечная цена зависит от курса доллара на момент покупки, но акция все равно очень приятная и можно сэкономить приличную сумму денег.Стоит отметить, что на этих часах акция не заканчивается, ведь со скидкой будут отдавать еще массу различных устройств, среди которых часов тоже предостаточно. Например, если пользователь хочет пробрести более функциональные часы, то стоит собрать купоны, дабы купить модели GTR, GTS, Verge и Verge lite со скидкой вплоть до 40%. Это действительно приятный бонус, так как устройства классные, качественные и обладают целым перечнем преимуществ. Для того, чтобы в период акции с 15 по 31 июня на официальном магазине данных часов купить модели с максимальной скидкой нужно запастись купонами, а мы сейчас расскажем, как это можно сделать.Для того, чтобы получить возможность приобрести часы со скидкой в 35-40% пользователю нужно сделать всего несколько простейших шагов. Первый шаг — нужно подписаться на официальный магазин Amazfit по данной ссылке. В период с 15 по 16 июня во время запуска акции будет предложено двадцать моделей часов со скидкой в 40%, а все подписчики увидят специальную цену «fans exclusive discount». Для того, чтобы посмотреть все предложения магазина, нужно перейти по ссылке и изучить все наименования. Скидки будут на модели GTR 47, Verge, GTS и Verge Lite. Стоит отметить, что посмотреть бонусы можно будет только в мобильном приложении, так что настоятельно советуем присмотреться.Также с 12 июня у всех пользователей будет отличная возможность заполучить пятьдесят купонов со скидкой почти в 50% и не только. Собственно, как и в случае с предыдущим вариантом, ничего сложного в акции нет. Для участия нужно просто попробовать свою удачу в игре «Угадай карту», которая будет проходить на странице официального магазина Amazfit в разделе Интересное. Для участия достаточно найти пост про игру «Угадай карту» и попробовать свои силы. Если повезет, то вы получите действительно крутой купон, позволяющий сэкономить приличное количество личных средств на приобретение того или иного продукта.Сам механизм участия довольно простой. Для этого нужно просто оставить комментарий к посту «Угадай карту» и получить шанс, собственно, угадать карту. Пользователь сможет выбрать карту, а если повезет, то скидочный купон автоматически активируется на вашем аккаунте. Стоит отметить, что участвовать в акции можно без ограничений, так что запасайтесь купонами и пользуйтесь ими на свое усмотрение. Срок проведения акции с 12 по 21 июня, а доступна игра исключительно в мобильном приложении AliExpress.На этом хорошие новости не заканчиваются. У нас для вас просто отличная информация — если вы не азартен и не хотите пробовать выиграть что-то в акциях, то специально для вас у нас есть купоны MegaObzor. За эти купоны пользователь получает дополнительные деньги, которые отнимаются от общей стоимости устройства, благодаря чему конечная цена будет заметно ниже той, что была изначально. Список самых ярких позиций: Amazfit GTR42 , применяйие купон от магазина 5$+купон от Али $6 и получайте цену с нашим купоном $108.99. Amazfit GTR47 применяйие купон от магазина 5$+купон от Али $6 и получайте цену с нашим купоном $108.99. Amazfit GTS применяйие купон от магазина 5$+купон от Али $6 и получайте цену с нашим купоном $98.99.

realme 6

Помимо умных часов, которые продаются с приличной скидкой и являются очень полезным в быту устройством, обязательно стоит обратить внимание на умный пылесос Midea VCR03, который тоже отдают с приличной скидкой. Стоит сказать, что это действительно очень крутой продукт, который сделает жизнь любого пользователя более простой и интересной. Дело в том, что умный пылесос не требует вашего участия в уборке дома или квартиры — вам достаточно просто поставить время, когда нужно будет убирать, после чего пойти на работу или по каким-то другим делам, чтобы даже не думать про уборку. В итоге пылесос самостоятельно займется уборкой помещения по тому времени, которое вы сами назначили. Это очень удобно, плюс не нужно слушать шум от пылесоса, ведь он уберет все до того, как вы вернетесь к себе домой. Что, конечно, является серьезным преимуществом по сравнению с обычными пылесосами.

Также обязательно не стоит проходить мимо смартфона realme 6, который тоже отдают по приличной скидке — это и без того очень доступное решение на каждый день, а со скидкой так вообще шикарно получается. Смартфон действительно отличный, у него есть все, что только можно пожелать за эти деньги. Например, хранить личный контент можно на встроенном накопителе 128 гигабайт, а оперативной памяти у гаджета 6 гигабайт. Этого предостаточно, чтобы вы наслаждались устройством каждый день и даже не думали о покупке дорогущего флагмана, который при этом не обладает какими-то серьезными преимуществами. Да и зачем платить больше, если можно за разумные деньги получить отличное устройство.