Lian Li Bora Lite 120 стоит 40 баксов...

Официально представлен вентилятор для компьютерного корпуса под названием Lian Li Bora Lite 120. Как вы поняли из названия, это 120-мм вентилятор, однако Lian Li не были бы собой, если бы это был просто вентилятор и ничего более. Начнем с того, что корпус продукта выполнен из алюминия. Это не пластик какой-то, а настоящий цельный кусок алюминия. Естественно, на характеристики устройства это никак не влияет, зато позволяет поднять стоимость продукта до нового уровня. Есть подсветка в трех вариантах — красный, синий и зеленый, имеется регулировка оборотов и прочие мелочи, которые вы получите от любого другого вентилятора. Максимальные обороты в минуту составляют 1500 единиц, так что особенно большого потока воздуха я бы не ждал. Зато цена за штуку составляет 40 долларов, это достаточно дорого даже для такой компании.