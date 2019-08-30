Lian Li O11 Dynamic XL выглядит круто

Официально представлен совершенно новый компьютерный корпус Lian Li O11 Dynamic XL, который выглядит крайне привлекательно и способен уместить все ваши классные компоненты. Это достаточно дорогое решение и за него стоит отдавать деньги только в том случае, если вы уже купили себе крутой процессор, видеокарту и все остальное, а потом уже решили докупить шикарный корпус. Стоит также отметить, что модель Lian Li O11 Dynamic XL поставляется в двух цветах — черном и белом. Вы всегда можете выбрать то, что вам больше нравится, и получать удовольствие от игры или работы на компьютере. Правда, цена и правда высокая, так что многим такой вот красивый корпус просто не подойдет по бюджету. Но, мы будем следить за новинкой и подождем цену в рублях.