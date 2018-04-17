Lian Li PC-O11 Dynamic стоит непомерно дорого

Официально анонсирован компьютерный корпус Lian Li PC-O11 Dynamic, который состоит из двух секций. В принципе, это определенный маркетинговый ход, ведь на самом деле нового в этой конструкции нет — там просто место однотипного шасси, которое вы можете видеть каждый день в своем компьютере, используется хитрая ниша. Вы цепляете материнскую плату на шасси, после чего сади подключаете всю необходимую электронику. Не могу сказать, что это как-то кардинально изменит отношение к компьютерам и корпусам, но если вы давно хотели себе крутой и красивый компьютер, то вот вам отличная возможность посмотреть на что-то, чего явно нет у ваших друзей. Правда, стоимость будет немного кусаться, но кого это волнует, если производитель выпустил столь крутую инновацию? Шучу конечно, всех это волнует.