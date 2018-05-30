Lian Li анонсирует PC-O11 Air и Lancool One

Lian Li продемонстрируют свои последние модели корпусов, включая корпус PC-O11 Air и Lancool One на COMPUTEX 2018.

Lian Li посвящен созданию и разработке самых передовых и инновационных шасси для энтузиастов и геймеров. Во время COMPUTEX Lian Li продемонстрирует свое новое дополнение к их постоянно растущему списку корпусов PC-O11 Air и Lancool One.

PC-O11 Air имеет оригинальный дизайн PC-O11 и воссоздает его для максимального потока воздуха, с лучшими функциями от новейшего шасси Lian Li, PC-O11 Air предоставляет потребителям лучший баланс воздушного потока и эстетики.

Также дебютом в COMPUTEX является Lancool One. Названный как слияние классического и современного дизайна, это шасси имеет матовую алюминиевую отделку и украшено RGB-освещением.