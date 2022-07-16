Lian Li официально выпустила компьютерный корпус LANCOOL III

ANCOOL III имеет футуристический дизайн благодаря двум полосам из полированного алюминия, расположенным спереди. Каждая полоса служит дверной ручкой для правой и левой боковых панелей из закаленного стекла. Корпус также предлагает передовые решения для укладки кабелей, в том числе встроенные ремни на липучке, несколько каналов для прокладки кабелей и съемные защитные панели, которые можно закрывать с помощью магнитов, чтобы скрыть кабели.
Рекомендованная стоимость корпуса Lian Li LANCOOL III составляет 180 евро. Новинка представлена в черном и белом варианте.