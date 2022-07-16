Lian Li официально выпустила компьютерный корпус LANCOOL III

Lian Li выводит на рынок новый корпус LANCOOL III. Корпус оснащен сетчатой передней панелью для большего воздушного потока. Кроме того, LANCOOL III будет поставляться с 4 предустановленными 140-мм вентиляторами. Новинка обеспечивает широкие возможности для компонентов ПК. В модели можно разместить радиатор до 420 мм на верхней панели. Lian Li LANCOOL III поддерживает материнские платы до E-ATX форм-фактора, видеокарты длиной до 420 мм, полноразмерные блоки питания и большое количество слотов под накопители.

ANCOOL III имеет футуристический дизайн благодаря двум полосам из полированного алюминия, расположенным спереди. Каждая полоса служит дверной ручкой для правой и левой боковых панелей из закаленного стекла. Корпус также предлагает передовые решения для укладки кабелей, в том числе встроенные ремни на липучке, несколько каналов для прокладки кабелей и съемные защитные панели, которые можно закрывать с помощью магнитов, чтобы скрыть кабели.

Рекомендованная стоимость корпуса Lian Li LANCOOL III составляет 180 евро. Новинка представлена в черном и белом варианте.

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