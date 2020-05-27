Lian Li представила корпус 011 Dynamic Space Grey с фантастическим дизайном

Lian Li и компания PCMR разработали специальную версию корпуса 011 Dynamic Space Grey с отделкой Chrome Mirror Finish. Корпус будет доступен в ограниченном количестве, всего 2000 экземпляров. Боковая панель выполнена из закаленного стекла, а передняя панель также из закаленного стекла и алюминиевой вставкой.

Как утверждают партнеры, новый корпус станет главным элементом вашей сборки. Корпус поддерживает материнские платы начиная платой Mini-ITX и заканчивая E-ATX форм-фактором. Поддержка процессорного кулера высотой до 155 мм, а длина видеокарты до 420 мм.

Lian Li 011 Dynamic Space Grey поддерживает установку до 4-х 2,5 дюймовых и двух 3,5 дюймовых дисков. Каждый корпус будет иметь уникальный шильдик с номером тиража. В корпусе установлено два 140 мм вентилятора, расположенных на верхней части корпуса. Нижняя и передняя панель поддерживает установку трех 120 мм вентилятора.

Панель ввода/вывода предлагает два порта USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C, а также аудиоразъемы для микрофона и наушников.
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