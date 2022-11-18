Lian Li представила стильный корпус V3000 PLUS

Давно не было новостей про компьютерные корпуса — это связано с тем, что новых моделей, которые действительно выглядят интересно, на рынке не появлялось достаточно давно. Теперь же Lian Li официально представила модель V3000 PLUS, мимо которой пройти просто нельзя. Это действительно классное решение в плане компоновки — есть отдельный отсек для материнской платы, видеокарты и охлаждения процессора, при этом отдельно выделено пространство для HDD и блока питания с ворохом кабелей, а на фронтальной панели размещена площадка для установки четырех вентиляторов диаметром 120 мм. Это позволяет с комфортом установить все компоненты и получить качественное решение для игр или работы, но, конечно, это лишь часть тех бонусов, которые получит пользователь.

Например, на тыльной стороне корпуса расположена площадка для установки четырёх твердотельных накопителей — это очень удобное решение, так как иногда устанавливать накопители в другом месте проблематично. Также пользователь получает достаточно пространства для установки корпусных вентиляторов, системы жидкостного охлаждения даже на четыре секции радиатора и видеокарты огромного размера. Конечно, стоит такой корпус безумных денег, но если пользователь хочет стильное решение и при этом иметь возможность собрать лучшее из лучшего, то стоит присмотреться к этой модели. Она точно стоит своих денег и позволяет собрать систему мечты, которая не устареет даже через десять лет. Особенно в плане дизайна.