Lian Li представляет новые корпуса PC-O11 Dynamic EVO

Сегодня Lian Li представила линейку корпусов премиум-класса PC-O11 Dynamic EVO формата Mid-Tower. Эти корпуса сохраняют характерный дизайн с вертикальными перегородками оригинального PC-O11 Dynamic, но с одной изюминкой - корпус теперь «двусторонний».

Вы можете сориентировать корпус так, чтобы его лоток для материнской платы был обращен влево, или с небольшими изменениями, сделанными своими руками, например, переставив панели корпуса, вы можете переориентировать его так, чтобы он смотрел вправо. Это происходит без необходимости переворачивать корпус, в итоге он выглядит аккуратно, а его верхняя и нижняя панели не выглядят неуместными.

Lian Li PC-O11 Dynamic EVO выпускается в трех вариантах отделки: «Современный черный», «Чистый белый» и «Серая гавань». Корпус предлагает множество вариантов вентиляции, в том числе три 360-миллиметровых крепления радиатора и 120 мм кулер на задней части.

Комментарии и отзывы Lian Li PC-O11 Dynamic EVO
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