Lian Li в партнерстве с Razer создали корпус PC-O11 Dynamic Designed by Razer

2018-06-07, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Lian Li PC-O11; [96]
Lian Li в партнерстве с Razer, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, с гордостью объявляет о выпуске специального корпуса PC-011 Dynamic chassis.
PC O11-Dynamic Razer Edition является совместной разработкой с командой Razer, которая станет первым в мире шасси с полной интеграцией с Synapse 3 и возможностями Chroma. Корпус Lian Li PC-O11, разработанный с Razer Edition, будет доступен в четвертом квартале 2018 года.


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