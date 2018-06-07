Lian Li в партнерстве с Razer создали корпус PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Lian Li в партнерстве с Razer, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, с гордостью объявляет о выпуске специального корпуса PC-011 Dynamic chassis.PC O11-Dynamic Razer Edition является совместной разработкой с командой Razer, которая станет первым в мире шасси с полной интеграцией с Synapse 3 и возможностями Chroma. Корпус Lian Li PC-O11, разработанный с Razer Edition, будет доступен в четвертом квартале 2018 года.