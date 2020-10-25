Лидар iPhone 12 Pro измеряет рост людей

Многие издание уже написали о том, что лидар в iPhone 12 Pro серьезно улучшил возможности фотосъемки в условиях слабого освещения. Сегодня выяснилось, что лидар можно использовать для измерения роста человека при помощи приложения Measure. Данная функция работает в iPhone 12 Pro, 12 Pro Max и в планшете iPad Pro 2020.

Напомним, что iPhone 12 Pro оснащается новым процессором Apple A14 Bionic, поддержкой 5G, 6,7-дюймовым Super Retina XDR (OLED) дисплеем с разрешением 2778:1284 пикселя, поддержкой HDR, True Tone, Haptic Touch и пиковой яркостью 1200 кд/м2, новым защитным стеклом Ceramic Shield, защитой от воды по степени IP68, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, тыльной квадрокамерой с тремя 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией и лидаром, съемкой в Apple ProRAW и поддержкой Dolby Vision с 10-битным HDR.