Лимитированная серия великолепных корпусов от Лиан Ли & PCMR

Компании Lian Li и PC Master Race выпустили ограниченную серию корпусов O11 Dynamic Space Grey Special Edition Chrome Mirror Finish с потрясающей хромированной зеркальной отделкой.

Корпус Special Edition обладает надежной поддержкой для бесчисленных радиаторов с жидкостным охлаждением, включая большие 360-мм радиаторы сверху, сбоку и снизу. Он также будет оснащен двумя блоками питания, в дополнение к четырем 2,5-дюймовым твердотельным накопителям и двум 3,5-дюймовым жестким дискам.

Новинка имеет люксовый внешний вид благодаря хромированным элементам, тонированным панелям из закаленного стекла с гальваническим покрытием и черной металлической конструкции. Спереди выведены интерфейсы USB 3.0, USB 3.1 Type C и HD audio, а вентиляционные отверстия закрыты съёмными фильтрами. Всего выпустят 2000 экземпляров O11 Dynamic Space Grey Special Edition Chrome Mirror Finish, а каждое изделие имеет гравированную табличку с порядковым номером и логотипами Lian Li/PCMR. Корпус доступен для предзаказа за $ 160.