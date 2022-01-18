Линейка телевизоров OnePlus Y1S скоро будет запущена в Индии

OnePlus готовится к запуску новых смарт-телевизоров в Индии, расширяя существующую линейку. В новом отчете говорится, что эти телевизоры станут частью линейки Y1S, а также раскрыты некоторые его ключевые характеристики.

Китайский производитель смартфонов планирует выпустить новые смарт-телевизоры Y1S в двух размерах, 32 дюйма и 43 дюйма. Новые телевизоры OnePlus будут работать на платформе Android TV 11 и будут оснащены динамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio. Телевизоры будут поддерживать HDR10+, а его варианты подключения включают двухдиапазонный Wi-Fi, который является обновлением по сравнению с опцией 2,4 ГГц в существующих моделях. Новые телевизоры также будут конкурировать с другими китайскими брендами, такими как Realme , Xiaomi и другими брендами.
Комментарии и отзывы OnePlus Y1S
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