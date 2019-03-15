Линейка умных часов Garmin, основанная на приключениях

2019-03-15, Автор - Ganibal; Продукт - Garmin; [108]
Компания Garmin выпустила новую коллекционную серию часов, которые ориентированы на пилотов, капитанов кораблей, исследователей и спортсменов.

Эти умные часы могут предположительно делать все: от расчета средней скорости вашего автомобиля до отправки уведомлений по электронной почте, пока вы едете по трассе. Если вождение автомобиля не является вашим коньком, то в коллекцию входят часы Aviator за 1950 долларов с правилом скольжения для расчета расхода топлива самолетов. Серия часов Captain за 1850 долларов, покажет вам информацию о скорости ветра, температуре и приливах. Также есть Expedition за 1750 долларов с выгравированной рамкой из 360-градусного компаса для путешественников, и Athlete за 1500 долларов, который может отображать время восстановления энергии во время занятий спортом. В дополнение к инструментам для хобби, они разделяют большую часть технологии умных часов, которую Garmin уже использует в других своих часах. Сюда входят уведомления по электронной почте и вызовам, отражающий дисплей, музыка с потоковой передачей по Bluetooth, NFC платежи и оптический датчик пульса.

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