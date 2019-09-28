Lioncast представляет игровую клавиатуру

Немецкий производитель Lioncast представил игровую мембранную клавиатуру LK100 RGB. Мембранная игровая клавиатура LK100 стоит около 45 евро, заказать можно на сайте производителя.

Клавиатура имеет RGB подсветку и 105 мембранных клавиш. Регулируемые ножки, а так же есть съемная подставка для рук. RGB подсветка обеспечивается технологией Lioncast Radiant Backlight.

Корпус имеет встроенную металлическую пластину, что обеспечит легкость в очистке от пыли. Производитель подумал и о комфорте, оснастив клавиатуру противоскользящими ножками.