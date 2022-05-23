Lofree выпустила уникальную механическую клавиатуру Wanderfree Moment

Lofree — известный китайский бренд, сочетающий технологии с творчеством и создающий красивый, минималистичный и функциональный дизайн. Они специализируются на разработке таких продуктов, как механические клавиатуры, настольные Bluetooth-динамики, настольные вентиляторы и т. д. С каждым продуктом Lofree предлагает новый уникальный элемент дизайна, который понравится как первоклассному, так и обычному потребителю.

Механическая клавиатура Lofree Wanderfree Moment - это устройство, разработанное специально для любителей путешествий по миру, представляет собой очень портативную клавиатуру, которая поставляется в собственном уникальном футляре. В этой клавиатуре бренд объединил современные функции с ретро-стилем и добавил некоторые уникальные конструктивные особенности на некоторые клавиши, такие как клавиша пробела.

Lofree Wanderfree Moment имеет компактную 84-клавишную раскладку Ten-Key Less с прочным корпусом из алюминиевого сплава. Клавиатура оснащена высококачественными переключателями Cherry MX, обеспечивающими превосходный набор текста, и поддерживает двухрежимное подключение, поддерживающее беспроводную связь Bluetooth V5.0 и USB Type-C. Отличительной чертой клавиатуры является ее изысканный корпус из алюминиевого сплава, который позволяет пользователям легко носить клавиатуру с собой.
Lofree выпустила уникальную механическую клавиатуру Wanderfr…
Lofree выпустила уникальную механическую клавиатуру WanderfrLofree — известный китайский бренд, сочетающий технологии с творчеством и создающий красивый, минималисти…
Беспроводная клавиатура Cooler Master MK721 65% появится в м…
Беспроводная клавиатура Cooler Master MK721 65% появится в мКомпания Cooler Master готовится выпустить новую клавиатуру MK721 в компактном форм-факторе 65%. …
HyperX выпустил игровую коллекцию ограниченным тиражом со ст…
HyperX выпустил игровую коллекцию ограниченным тиражом со стHyperX, сегодня объявила о выпуске специальной коллекции периферийных устройств Тима «TimTheTatMan» Betar…
Corsair выпускает оптико-механическую игровую клавиатуру K70…
Corsair выпускает оптико-механическую игровую клавиатуру K70Производитель игровой периферии и комплектующих Corsair объявила о выпуске оптико-механической игровой кл…
DURGOD выпустила механическую клавиатуру 60% DURGOD K330W Pl…
DURGOD выпустила механическую клавиатуру 60% DURGOD K330W PlDURGOD объявила о выпуске беспроводной механической клавиатуры K330W Plus формата 60%. Сверхкомпактная бе…
Обзор Marvo KG880 Bigbang G1. Игровая мембранная клавиатура…
Обзор Marvo KG880 Bigbang G1. Игровая мембранная клавиатураВ центре внимания сегодня игровая клавиатура мембранного типа. Marvo KG880 оснащена 112 клавишами, опреде…
Trust Gaming выпустила механическую клавиатуру GXT 834 Calla…
Trust Gaming выпустила механическую клавиатуру GXT 834 CallaTrust Electronics Ltd, ведущий бренд цифровых аксессуаров для образа жизни с оптимальным соотношением цен…
HyperX и стример TimTheTatMan разработали уникальную перифер…
HyperX и стример TimTheTatMan разработали уникальную периферHyperX, команда игровой периферии в HP объявила о выпуске игровой коллекции периферии ограниченным тиражо…
Обзор Logitech Wireless MK295 Silent Combo Black USB. Беспроводная периферия для работыОбзор Logitech Wireless MK295 Silent Combo Black USB. Беспроводная периферия для работы
Обзор Keychron K7. Низкопрофильная механическая клавиатура 65%Обзор Keychron K7. Низкопрофильная механическая клавиатура 65%
Идеи новогодних подарков с эргономичной перифериейИдеи новогодних подарков с эргономичной периферией
Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игрОбзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игр
Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбукаОбзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor