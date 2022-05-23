Lofree выпустила уникальную механическую клавиатуру Wanderfree Moment

Lofree — известный китайский бренд, сочетающий технологии с творчеством и создающий красивый, минималистичный и функциональный дизайн. Они специализируются на разработке таких продуктов, как механические клавиатуры, настольные Bluetooth-динамики, настольные вентиляторы и т. д. С каждым продуктом Lofree предлагает новый уникальный элемент дизайна, который понравится как первоклассному, так и обычному потребителю.

Механическая клавиатура Lofree Wanderfree Moment - это устройство, разработанное специально для любителей путешествий по миру, представляет собой очень портативную клавиатуру, которая поставляется в собственном уникальном футляре. В этой клавиатуре бренд объединил современные функции с ретро-стилем и добавил некоторые уникальные конструктивные особенности на некоторые клавиши, такие как клавиша пробела.

Lofree Wanderfree Moment имеет компактную 84-клавишную раскладку Ten-Key Less с прочным корпусом из алюминиевого сплава. Клавиатура оснащена высококачественными переключателями Cherry MX, обеспечивающими превосходный набор текста, и поддерживает двухрежимное подключение, поддерживающее беспроводную связь Bluetooth V5.0 и USB Type-C. Отличительной чертой клавиатуры является ее изысканный корпус из алюминиевого сплава, который позволяет пользователям легко носить клавиатуру с собой.