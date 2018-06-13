Logitech G анонсировали новую механическую клавиатуру G512 с переключателями GX Blue

Logitech G анонсировала новую игровую механическую клавиатуру Logitech G512 и новый вариант механического игрового переключателя GX Blue. Logitech G512 - это высокопроизводительная механическая игровая клавиатура, построенная в отмеченном наградами дизайне клавиатур G413 и G513.

Клавиатуры Logitech G славятся своим быстродействием, качеством сборки и надежностью. Благодаря возможности выбрать тип переключателей, максимально соответствующий вашим предпочтениям и стилю игры, механические игровые клавиатуры Logitech G подходят абсолютно всем геймерам — в том числе и ведущим киберспортсменам мира. Tactile переключатели - благодаря оригинальной конструкции переключатели Romer-G с тактильным откликом сигнализируют о срабатывании отчетливой отдачей нажатой клавиши. Linear - Линейные переключатели Romer-G отличаются исключительно мягким и плавным ходом. GX Blue — традиционный механический переключатель, при срабатывании которого пользователь безошибочно ощущает отчетливый щелчок. Logitech G512 поддерживает технологии RGB И LIGHTSYNC которые позволяют использовать полноспектральную подсветку, выбирая оттенки из 16,8 млн вариантов и настраивая их для каждой клавиши.

Корпус модели G512 частично выполнен из исключительно прочного и надежного алюминиево-магниевого сплава 5052. Благодаря такой отделке клавиатура выглядит компактно и эстетично. Кроме того, сплав 5052 придает конструкции устройства дополнительную устойчивость — таким образом, в этой модели есть абсолютно все для победы в любой игре. Клавиатура имеет специальный USB-кабель (приобретается отдельно) позволяет подключать устройства через переходной USB-порт к входному разъему клавиатуры. При этом обеспечиваются полная пропускная способность и высокая скорость передачи данных. Подключайте устройство для зарядки или заряжайте мышь, чтобы противостоять противнику, не теряя ни секунды.

Ожидается, что Logitech G512 Mechanical Gaming Keyboard с переключателями Tactile, Linear или GX Blue будет доступна на logitech.com и в некоторых розничных сетях в Азиатско-Тихоокеанском регионе начиная с июня 2018 года по рекомендованной розничной цене в 99,99 доллара США.