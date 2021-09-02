Logitech представила Logi Bolt с защитой от взлома

Logitech предлагает множество клавиатур и мышей с подключением по Bluetooth, и для некоторых людей это все, что им нужно для работы дома или в офисе. Однако соединения Bluetooth иногда может быть нестабильным и иметь ограниченный охват по площади, поэтому некоторые предпочитают использовать типичные «беспроводные» периферийные устройства, для которых требуется приемник USB. Однако эти USB-приемники оказались менее безопасными, что является большой проблемой для тех, кто работает в офисе, на предприятии или в государственной структуре.

Новая линейка клавиатур и мышей Logi Bolt должна исправить эту проблему — она может подключаться к компьютерам напрямую через Bluetooth, но, по словам Logitech, подключение через USB-ключ Logi Bolt дает огромные преимущества, поскольку ключ использует специальный режим безопасности, соответствующий Федеральным стандартам обработки информации США. То есть, USB-свисток кодирует сообщения от клавиатуры и мышки, которые поступают в компьютер, и перехватить их сторонними пользователями будет очень проблематично. Более того, Logi Bolt также предлагает улучшенные беспроводные соединения даже в перегруженных местах с множеством точек доступа Wi-Fi или беспроводных устройств. А ещё в отличие от традиционного беспроводного USB-приемника, один ключ Logi Bolt может работать в паре с шестью устройствами. И несмотря на то, что Logi Bolt является приемником Bluetooth, его нельзя сопрягать с устройствами, отличными от Logi Bolt, что еще больше повышает его безопасность.
Комментарии и отзывы Logitech Logi Bolt
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