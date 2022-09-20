Logitech представила MX Keys Combo for Business Gen 2

Сегодня компания Logitech, которую многие знают по компьютерной периферии весьма высокого качества, официально представила рынку комплект под названием MX Keys Combo for Business Gen 2, который состоит из беспроводной клавиатуры и мыши. Здесь стоит отметить, что хотя в названии и имеется слово бизнес, на самом деле это достаточно простой, но скромный комплект для работы с компьютером. Да, производитель использует качественные материалы, но это вовсе не значит, что такого рода продукция будет доступна только корпоративному сектору. Также хотелось бы сказать, что если пользователь решит, что ему не нужен весь комплект, то собрать компоненты отдельно не составит большого труда. На самом деле клавиатура и мышка из этого комплекта продаются отдельно.

Например, в комплект входит мышка MX Master 3S for Business — да, конкретно такую модель у продавцов вы, скорее всего, найти не сможете, но с поиском MX Master 3S проблем не будет, а в плане характеристик это абсолютно идентичные устройства. Да и с клавиатурой ситуация почти аналогичная, так как у компании в продаже сейчас есть просто масса различных устройств в том же дизайне и с теми же характеристиками. Но это неплохой вариант купить комплект в одном стиле и цвете, если вам это важно, плюс есть шанс, что комплект будет дешевле, чем если покупать клавиатуру и мышку со схожими характеристиками отдельно друг от друга. Зато к качеству продукции никаких вопросов нет — в этом плане Logitech нас всегда радовала.