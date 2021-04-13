Logitech представила эргономичную клавиатуру ERGO K860 с разделенным блоком клавиш

Logitech ERGO K860 - эргономичная клавиатура с разделенным блоком буквенных клавиш.

Клавиатура разработана на основе научных исследований. ERGO K860 обеспечивает более естественный набор текста, помогает эффективнее работать и чувствовать себя более комфортно за рабочим столом.

Клавиатура имеет разделенную изогнутую раму, мягкую подставку для рук. В ERGO K860 используются клавиши Perfect Stroke со сроком службы до 10 миллионов нажатий. Кроме того, модель позволяет подключить несколько устройств и настроить горячие клавиши с помощью Logitech Options.

Начало продаж май 2021 год. Заявленная стоимость клавиатуры Logitech ERGO K860 от 10 990 рублей.
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