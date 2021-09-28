Logitech представила компактную MX Keys Mini

К сожалению, у нас нет большого выбора компактных клавиатур — многие из них являются механическими клавиатурами, предназначенными для геймеров и любителей постучать по клавишам, а Magic Keyboard от Apple не имеет особого смысла для пользователей, не использующих компьютеры Apple. Однако для пользователей, которые работают за компьютером и хотят себе компактное решение, у Logitech появилась достаточно интересная альтернатива. Производитель только что представил беспроводную клавиатуру MX Keys Mini, которая сжимает оригинальный корпус MX Keys до крошечного минималистичного размера. MX Keys Mini не включает цифровую клавиатуру или другие преимущества полноразмерной клавиатуры, но сохраняет систему «Perfect Stroke», которая сочетает в себе немеханические переключатели с выпуклыми клавишами, которые могут повысить точность набора текста. Есть даже несколько новых функций, которых вы не получите на большой клавиатуре, включая клавишу диктовки для Mac и ПК с Windows, переключатель отключения звука микрофона и клавишу эмодзи.

Mini-версия также поддерживает Android, ChromeOS, Linux, iOS и iPadOS с помощью Bluetooth или USB-приемника с возможностью сопряжения до трех устройств. А быстрая зарядка USB-C поможет, если вам нужно еще несколько часов набора текста в крайнем случае. Стоит отметить, что клавиатура MX Keys Mini теперь доступна по цене 100 долларов от Logitech и Amazon в темно-сером, розовом и серебристом цветах. Это не так уж много по сравнению с ценой в 130 долларов за полноразмерную версию MX, но это наравне с простой клавиатурой Magic Keyboard от Apple. То есть, это не очень уж и дешево.
Комментарии и отзывы Logitech MX Keys Mini
Logitech представила компактную MX Keys Mini...
Logitech представила компактную MX Keys MiniК сожалению, у нас нет большого выбора компактных клавиатур — многие из них являются механическими клавиа...
Обзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатура...
Обзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатураНе так давно под брендом HyperX компания HP выпустила и запустила продажи игровой клавиатуры HyperX Origi...
EVGA выпускает игровую клавиатуру EVGA Z12 RGB...
EVGA выпускает игровую клавиатуру EVGA Z12 RGBКомпания EVGA представила игровую клавиатуру EVGA Z12 RGB. ...
Logitech представила Logi Bolt с защитой от взлома...
Logitech представила Logi Bolt с защитой от взломаLogitech предлагает множество клавиатур и мышей с подключением по Bluetooth, и для некоторых людей это вс...
Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch стал доступен для нов...
Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch стал доступен для новКомпания Logitech объявила о выпуске универсального чехла со съемной клавиатурой и встроенным трекпадом C...
Выпущена механическая игровая клавиатура Trust GXT 863 Mazz...
Выпущена механическая игровая клавиатура Trust GXT 863 MazzTrust выпускает механическую игровую клавиатуру GXT 863 Mazz. ...
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с мак...
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макНе так давно стартовали продажи игровой клавиатуры SVEN KB-G9500 с переключателями Outemu Blue с четким о...
Razer представила самую быструю игровую клавиатуру в мире Ra...
Razer представила самую быструю игровую клавиатуру в мире RaRazer объявил о выпуске игровой клавиатуры Razer Huntsman V2 с набором обновлений и усовершенствований дл...
Лучшие игровые клавиатуры до 1000. OKLICK 770G IRON FORCE Black-GrayЛучшие игровые клавиатуры до 1000. OKLICK 770G IRON FORCE Black-Gray
Обзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатураОбзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатура
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
Обзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймераОбзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймера
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor