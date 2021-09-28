Logitech представила компактную MX Keys Mini

К сожалению, у нас нет большого выбора компактных клавиатур — многие из них являются механическими клавиатурами, предназначенными для геймеров и любителей постучать по клавишам, а Magic Keyboard от Apple не имеет особого смысла для пользователей, не использующих компьютеры Apple. Однако для пользователей, которые работают за компьютером и хотят себе компактное решение, у Logitech появилась достаточно интересная альтернатива. Производитель только что представил беспроводную клавиатуру MX Keys Mini, которая сжимает оригинальный корпус MX Keys до крошечного минималистичного размера. MX Keys Mini не включает цифровую клавиатуру или другие преимущества полноразмерной клавиатуры, но сохраняет систему «Perfect Stroke», которая сочетает в себе немеханические переключатели с выпуклыми клавишами, которые могут повысить точность набора текста. Есть даже несколько новых функций, которых вы не получите на большой клавиатуре, включая клавишу диктовки для Mac и ПК с Windows, переключатель отключения звука микрофона и клавишу эмодзи.

Mini-версия также поддерживает Android, ChromeOS, Linux, iOS и iPadOS с помощью Bluetooth или USB-приемника с возможностью сопряжения до трех устройств. А быстрая зарядка USB-C поможет, если вам нужно еще несколько часов набора текста в крайнем случае. Стоит отметить, что клавиатура MX Keys Mini теперь доступна по цене 100 долларов от Logitech и Amazon в темно-сером, розовом и серебристом цветах. Это не так уж много по сравнению с ценой в 130 долларов за полноразмерную версию MX, но это наравне с простой клавиатурой Magic Keyboard от Apple. То есть, это не очень уж и дешево.