Logitech представила механические игровые клавиатуры G413 и G413 TKL

Сегодня Logitech представила игровую механическую клавиатуру Logitech G413 SE и G413 TKL (Tenkeyless) SE предназначены для улучшения вашего игрового процесса без больших затрат.

Команда инженеров и дизайнеров тщательно разрабатывали игровые клавиатуры, которые обеспечивают точность и производительность. Эти две новые клавиатуры предлагают механические переключатели игрового уровня с чрезвычайно прочными колпачками клавиш PBT, устойчивыми к износу, выцветанию и блеску, по низкой цене.

Благодаря черному корпусу из алюминиево-магниевого сплава в качестве основы клавиатуры и белой светодиодной подсветке они будут отлично смотреться на вашем столе. Кроме того, он использует алюминий с низким содержанием углерода, поэтому он не только выглядит потрясающе, но и намного более устойчив.

Механические игровые клавиатуры G413 SE и G413 TKL SE оснащены тактильными механическими переключателями, которые обеспечивают бескомпромиссную производительность и четкое срабатывание для геймеров, предпочитающих прямую обратную связь. Клавиатуры были разработаны для обеспечения надежного ввода с клавиатуры по сравнению с другими механическими клавиатурами, не предназначенными для игр, с добавлением 6-клавишной защиты от фантомных нажатий.