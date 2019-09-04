Logitech представила мышку MX Master 3 и клавиатуру MX Keys

2019-09-04, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Logitech; [84]
Logitech анонсировала Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys, последние дополнения к премиальной серии Master Series. Каждое устройство невероятно продвинуто само по себе, но еще лучше вместе. Мышь и клавиатура обеспечивают мощную и надежную работу. MX Master 3, разработанный и изготовленный в Швейцарии, предлагает сверхскоростную и сверхточную прокрутку с совершенно новым колесиком прокрутки MagSpeed. MX Master 3, управляемый электромагнитами, позволяет бесшумно прокручивать тысячи строк за считанные секунды. MX Keys с технологией Perfect Stroke обеспечивает лучшее тактильное низкопрофильное печатание на клавиатуре Logitech.

Logitech MX Master 3

Усовершенствованная беспроводная мышь Logitech MX Master 3 разработана с учетом скорости и точности, а тщательно продуманная форма достаточно удобна для долгих рабочих дней, поддерживая руку и запястье. Мышь оснащена фирменным датчиком Logitech MX DarkfieldTM 4000 DPI с высокой точностью, который отслеживает все поверхности, включая стекло. Он также имеет аккумуляторную батарею, которая работает до 70 дней с полной зарядкой, а трехминутная быстрая зарядка дает полный рабочий день.

Logitech MX Keys

Усовершенствованная беспроводная клавиатура Logitech MX Keys с подсветкой обеспечивает превосходный набор текста благодаря плавным нажатиям клавиш и точным тактильным реакциям при нажатии клавиш. Оснащенная интеллектуальным освещением, подсветка определяет руки и автоматически регулирует освещение клавиатуры в зависимости от условий освещения помещения. Он также отключается, когда он не используется, чтобы сэкономить заряд батареи и свести к минимуму отвлекающие факторы. Мягкая и прочная съемная подставка для рук также доступна в версии Logitech MX Keys Plus, обеспечивая при желании дополнительный комфорт для клавиатуры.

MX Master 3 x MX Keys - лучше вместе

Мышь и клавиатура совместимы с технологией Logitech Flow, что позволяет легко и без проблем переключать и контролировать до трех компьютеров под управлением Windows или Mac одновременно. Это позволяет копировать и вставлять содержимое, изображения и документы между компьютерами и операционными системами. Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys, рассчитанные на многочасовое использование, имеют быструю зарядку USB-C, превосходный дизайн и отделку, улучшающие внешний вид современного стола.

Цена и доступность

Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys будут доступны в сентябре 2019 года на сайтах Logitech.com, а также в некоторых розничных магазинах в октябре 2019 года. Рекомендованная розничная цена на MX Master 3 составляет 99,99 доллара, а MX Keys - 99,99 доллара.

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