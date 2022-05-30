Logitech представила обновленную периферию серии Master…

Полноразмерная клавиатура MX Mechanical и компактная MX Mechanical Mini стандартно поставляются с низкопрофильными тактильными бесшумными переключателями. Они оснащены интеллектуальной подсветкой, которая регулирует яркость в зависимости от окружающего освещения и выключает свет, когда он не нужен для экономии заряда батареи. Кстати говоря, срок службы батареи рассчитан на 15 дней при полной зарядке или до 10 месяцев, если вы хотите отключить подсветку. Оба можно заряжать с помощью кабеля USB-C.
Мышь MX Master 3S оснащена оптическим датчиком с разрешением 8000 точек на дюйм, который работает на большинстве поверхностей, включая стекло. Logitech заявила, что щелчки мыши на 90 процентов тише по сравнению с MX Master 3, а электромагнитное колесо MagSpeed способно перемещаться по 1000 строк за одну секунду. Также имеется боковое колесо прокрутки для расширенной горизонтальной навигации.
Все три новых продукта поддерживают Bluetooth и запатентованную беспроводную технологию Logi Bolt и могут подключаться к трем различным устройствам в различных операционных системах, включая Windows, macOS, Android, iPadOS, Linux и Chrome OS.
Цена установлена на уровне 169,99 долларов за механическую клавиатуру MX и 149,99 долларов за версию Mini, а мышь MX Master 3S стоит 99 долларов.