Razer представила клавиатуру Huntsman Signature Edition

Компания Razer представила флагманскую клавиатуру Huntsman Signature Edition, созданную для пользователей, которым важны максимальная производительность и эффектный внешний вид рабочего стола. Новинка занимает верхнюю позицию в портфеле клавиатур компании и предлагает лучшее из арсенала производителя. В компании рассказали, что буквально каждый экземпляр проходит сложный многоэтапный процесс производства, включающий CNC-обработку, анодирование, ручную полировку, нанесение покрытия методом PVD и строгую индивидуальную проверку качества.

При этом клавиатура оснащена переключателями Razer Analog Optical Switches Gen-2 с мгновенной и стабильной активацией и возможностью динамической настройки точки срабатывания. Поддерживается опрос с частотой 8000 Гц HyperPolling, что обеспечивает крайне низкую задержку ввода. Также реализован режим Rapid Trigger, который позволяет клавишам быстрее возвращаться в исходное положение и регистрировать повторные нажатия с минимальным ходом, что особенно важно в динамичных соревновательных играх. И, естественно, создавалась эта модель не для массового потребителя — это флагманский продукт с достаточно высокой стоимостью, которую пока что никто даже не называет, и продавать модель будут энтузиастам, которые готовы заплатить эту высокую цену за максимальное качество продукта. Но всё же интересно, что производитель в целом работает в этом направлении компьютерной периферии.
