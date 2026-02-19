ASUS представила клавиатуру ProArt KD300

ASUS давно выпускает игровые клавиатуры, однако её предыдущие механические модели и версии с эффектом Холла в основном были ориентированы на геймеров. С выходом ProArt KD300 компания решила обратить внимание на создателей контента и офисных пользователей — сегмент, в котором уже закрепились такие бренды, как Keychron, NuPhy и Lofree. При этом новинка во многом повторяет аппаратную основу игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion RX. ProArt KD300 выполнена в формате 65%, то есть оснащена отдельным блоком стрелок и навигационной колонкой справа, однако ряд F скрыт во втором слое под цифровыми клавишами.

Модель унаследовала от ROG Falchion RX сенсорную панель и фирменные линейные оптические переключатели ASUS Red, поэтому альтернативных вариантов колпачков не предусмотрено. Усилие срабатывания находится на среднем уровне и составляет 40–55 gf, а доступна клавиатура исключительно с линейными переключателями Red. Сенсорную панель в ProArt KD300 перенесли на заднюю часть корпуса вместо верхней панели — она настраивается через веб-приложение Gear Link вместе с остальными параметрами клавиатуры. Она поддерживает жесты, управление мультимедиа, яркостью и громкостью, а также функции прокрутки и клика мыши. Подключение возможно как через порт USB Type-C, так и по Bluetooth или по беспроводному каналу 2,4 ГГц. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, который, по заявлению ASUS, обеспечивает до 16 месяцев работы без подсветки в режиме 2,4 ГГц.