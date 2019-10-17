Logitech выпустила беспроводные клавиатуру и мышь для Chrome OS

Logitech представила свой первый набор беспроводной клавиатуры и мыши «Сделано для Google». К таким продуктам относятся портативная беспроводная мышь Logitech M355 и беспроводная клавиатура Chrome OS Edition K580 Slim.

Одной из особенностей K580 является выделенная клавиша Google Assistant. Вместо обычных функциональных клавиш F1 - F12 клавиатура оснащена сочетаниями клавиш Chrome OS в верхней части для удобства доступа. Также есть подставка для смартфона. Клавиатуры может проработать до 36 месяцев и имеет автоматический режим сна, который отключает клавиатуру, когда она не используется. Цена $ 50.

Беспроводная мышь M355 для подключения использует встроенный Bluetooth или USB-приемник в комплекте с мышью. Как и K580, мышь также имеет режим автоматического сна, который выключает мышь, когда она не используется. Цена $ 30.