Louis Vuitton выпустили умные часы

Некоторое время мировые гиганты, производящие часы для самых разных пользователей со всего мира, говорили, что умные часы будут провальными. Сейчас эти же бренды стараются запрыгнуть в последний вагон и продавать свои гаджеты, надеясь на хоть какую-то прибыль. Например, компания Louis Vuitton решила вдруг выпустить свои умные часы, которые выглядят довольно просто, у них нет никаких невероятных технологий, но стоят они колоссальных денег. Все дело в том, что это известный бренд и его могут купить только потому, что это Louis Vuitton. Собственно, на этом рассказ о новых часах можно завершать, так как больше ничего интересного в новинке нет, она предельно простая и понятная. Такими темпами умные часы начнут делать абсолютно все на свете.