Лучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&Touch

Logitech K380 Multi-Device Black Bluetooth

Выбор беспроводной клавиатуры достаточно сложен, ведь нужно подобрать тип беспроводного подключения, плюс различные параметры тоже важны. В итоге, пользователь, который слабо разбирается с характеристиках продукта, вполне может запутаться в моделях и их наименованиях. Мы решили в этом вопросе вам помочь, дабы пользователь мог с комфортом наслаждаться работой за своим компьютером или телевизором. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с данными моделями поближе, так как они действительно являются лучшими на рынке.

OKLICK 840S Wireless Keyboard Black Bluetooth

Собственно, начнем с достаточно доступной модели клавиатуры под названием Logitech K380 Multi-Device Black Bluetooth, которая, конечно, не является самой дешевой на рынке, но среди действительно качественных премиальных решений ничего лучше явно нет за эти деньги. Стоит сказать, что производитель на рынке беспроводных решений в целом чувствует себя просто отлично, так что в качестве гаджета сомневаться не стоит — он отлично работает, справляется с поставленными задачами и дает пользователю возможность с комфортом работать или играть.Важно отметить один весьма важный момент — клавиши у этой клавиатуры выполнены в форме с закругленными краями, так что пользователю первое время может быть немного неудобно. Однако вскоре понимаешь, что такая форма на самом деле идеальна для работы, ведь пальцы сразу ложатся в центр клавиши. Не зря же раньше печатные машинки делали с круглыми клавишами. Logitech K380 Multi-Device Black Bluetooth — шикарная клавиатура, которая большинству пользователей позволит не думать о замене ближайшие много лет, ведь качество сборки и материалов феноменальное. В своей категории это лучший выбор.

Prestigio Click&Touch

Основное преимущество клавиатуры OKLICK 840S в том, что она очень компактная, вы даже представить себе не можете насколько. Просто представьте себе шоколадку, самую обычную, и вот примерно такого размера данная клавиатура. Преимуществ предостаточно — такую клавиатуру вы можете брать хоть в карман и ехать с ней на работу, можете спокойно работать с ней хоть с дивана. Настолько компактных решений на рынке не так уж много, я бы даже сказал, что их нет вообще, плюс при всей своей компактности клавиатура отлично справляется со всеми поставленными задачами, а нам большего и не нужно от столь доступного продукта.У клавиатуры OKLICK 840S имеются все нужные клавиши, есть довольно привлекательная разметка клавиш, есть всё необходимое для полноценной работы. При этом стоимость данной клавиатуры настолько мизерная, что даже представить себе тяжело — некоторые конкуренты продаются в два, а то и в три раза дороже. Если вам важна стоимость и необходима именно компактная клавиатура, то обязательно обратите внимание именно на данную модель, так как при низкой стоимости и компактных размерах у нее просто нет серьезных недостатков. Особенно это понравится владельцам умных телевизоров.

Xiaomi MIIIW Dual Mode Keyboard Black Bluetooth

Компания Presitigio тоже делает достаточно классные продукты, которые отлично справляются с поставленными задачами и стоят при этом недорого. Нам это нравится, ведь мы понимаем, что далеко не каждый пользователь может себе позволить какие-то дорогие клавиатуры или другую периферию. И именно по этой причине мы рекомендуем вам модель Prestigio Click&Touch, которая выглядит достаточно привлекательно, чтобы ее было не стыдно достать в офисе или дома при гостях, при этом устройство обладает полным спектром функций и преимуществ. Настоятельно рекомендуем вам с этим продуктом ознакомиться, так как выглядит новинка и правда достойно.Начнем с формы клавиатуры — она не очень вытянута, при этом обладает всеми клавишами кроме бухгалтерского блока. Впрочем, он здесь совершенно не нужен, так как зачем пользователю набирать цифры именно так. Также у продукта имеется прочный корпус и из пластика, он отлично смотрится и даже если вы будете работать на коленях, то продукт не выгнется в обратную сторону, что является большим плюсом на самом деле. Да и автономная работа здесь тоже приличная, менять батарейки раз в сутки вам явно не придется. Шикарный продукт с довольно низкой стоимостью.

Rapoo K2600 Grey

Китайская компания Xiaomi достаточно долго находится на рынке и выпускает довольно много различных устройств, которые справляются с поставленными задачами ничем не хуже, чем дорогие конкуренты. Этого нам хватает, чтобы мы считали устройство Xiaomi MIIIW достаточно интересным гаджетом, который легко можно посоветовать всем желающим. Например, клавиатура понравится пользователям, которые много работают с текстом и хотят, чтобы каждое нажатие на клавишу приносило определенное удовольствие. Это важно, так как некоторые пользователи на клавиатуре набирают просто море текста за сутки.Конечно, беспроводное решение просто идеально подходят для того, чтобы с легкостью насладиться работой с умным телевизором — вы подключаете клавиатуру к устройству, набираете названия фильмов или сериалов, смотрите контент с удобством. Также стоит сказать, что длительность автономной работы у гаджета достаточно приличная, а значит, можно будет не переживать о том, что вскоре у вас сядет батарея. Главное запастись несколькими дополнительными батарейками, дабы в определенный момент не остаться с нерабочим гаджетом. Но это уже не такая большая проблема, чтобы отказывать себе в таком удовольствии.

Огромным преимуществом данной клавиатуры является наличие сенсорной панели — пользователю не нужно брать еще дополнительно мышку с собой или просто ее покупать. Это громадный бонус, так как пользователь может спокойно сесть перед монитором, положить клавиатуру на стол и наслаждаться работой без использования мышки вообще. Сначала это может показаться неудобным, но достаточно быстро приходишь к мнению, что это наиболее оптимальный вариант. Более того, в случае с телевизором это вообще шикарный бонус, ведь обычно приходится использовать дополнительно пульт или мышку. С этой клавиатурой дополнительных элементов управления не нужно, так как все уже есть.Нам очень понравилась данная модель именно из-за сенсорной панели, которой нет у большинства конкурентов по рынку. Однако у Rapoo K2600 Grey помимо этого есть еще море дополнительных бонусов, которые тоже выглядят интересно. Например, разметка клавиш и символов очень похожа на классическую, сдвиг минимальный, а значит, вам не нужно будет долго страдать, дабы привыкнуть к набору символов. Отличный вариант на случай, если пользователь длительное время занимается работой или просто сидит перед компьютером и общается с людьми. Да и будем честными — стоимость клавиатуры в данной ситуации тоже играет роль, ведь не каждый может себе позволить дорогущий вариант от крупных брендов.