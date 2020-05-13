Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha

SteelSeries Arctis 1

Выбрать достойную игровую гарнитуру достаточно тяжело, ведь на рынке есть просто масса различных моделей, которые выглядят красиво, но не дают того, что нужно игроку. Мы решили пойти еще дальше и выбрать лучшую гарнитуру не для обычного геймера, а для продвинутого киберспортсмена, который хочет получить максимально продвинутое решение за разумные деньги. Выбрать модели было достаточно тяжело, но итоговый результат нас очень даже порадовал — с любой гарнитурой из этой подборки вы сможете достичь приличных высот на рынке соревновательных видеоигр.

Razer Kraken X

Начнем с довольно популярной гарнитуры SteelSeries Arctis 1, которая пользуется повышенным просом у профессиональных геймеров. Причина тому одна — гарнитура выполнена из качественных материалов и практически не давит на голову пользователю. Это действительно приятно, так как если вы будете играть в какие-то соревновательные игры на протяжении длительного времени, то дискомфорт от гарнитуры может испортить все достижения и точность стрельбы, например. Намного лучше, когда геймер нацелен на хорошую игру и не отвлекается на дополнительные факторы.Также нам очень понравился звук в этой гарнитуре, который позволяет достаточно отчетливо слышать позицию противника, получать информацию о том, где он идет, перезаряжается или стреляет. В соревновательных шутерах это очень важно, ведь помимо точной стрельбы вам нужно еще и слышать противника. Добавляем в этот комплект преимуществ достаточно качественный микрофон, который позволяет с комфортом общаться с товарищами по команде, и получаем просто шикарный гаджет для всех, кто хочет получать удовольствие от продвинутых игр на высоком уровне мастерства. Для кого-то это действительно важный момент.

Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

Игровая гарнитура Razer Kraken X пользуется на рынке высокой популярностью, так как многие геймеры, которые играют на профессиональном уровне, стримят именно с данной гарнитурой. Это весьма важный момент, так как стримеры играют очень много и они бы не брали себе плохую гарнитуру, так что этому выбору можно доверять с полной уверенностью. Кроме того, нужно понимать, что Razer Kraken X обладает целым перечнем дополнительных бонусов, которые делают устройство действительно лучшим на рынке. Начнем с того, что микрофон здесь выполнен из достаточно качественных компонентов, благодаря чему звук просто отличный, да и мутации голоса нет — ваши союзники или зрители будут слышать ваш естественный голос.Кроме того, излучатели, установленные в этой гарнитуре, позволяют слушать высокие и низк частоты в отличном качестве, что тоже достаточно важно. В некоторых играх звук предоставляет настолько много информации, что без хороших наушников с достойной проработкой высоких и низких частот ничего сделать не выйдет. И, конечно, нужно понимать, что легкость и удобство корпуса тоже играют важную роль, ведь киберспортсмены играют очень много и долго, так что любой дискомфорт может навредить полученным результатам.

Plantronics RIG 400HX

Компания Corsair всегда славилась тем, что делает круто, но достаточно дорого. Именно по этой причине многие пользователи буквально мечтали о приобретении хотя бы чего-то от данного производителя. Теперь можно с полной уверенностью говорить о том, что ситуация немного изменилась, ведь гарнитура Corsair HS50 Stereo Gaming Headset хоть и выглядит достаточно внушительно, но при этом обладает весьма низкой стоимостью. Конечно, мы не можем сказать, что это прямо бюджетный вариант, но если вы очень хотите купить именно крутой гаджет от данного бренда со всеми преимуществами, то стоит присмотреться к этому варианту.У гарнитуры просто шикарный микрофон, который позволяет не только общаться с товарищами по команде с отличным уровнем качества, но и даже вести прямые трансляции. Собственно, многие геймеры из США, где данная гарнитура бьет все рекорды продаж, многие стримеры именно так свои трансляции и ведут, ведь гарнитура очень удобная и легкая, она не давит пользователю на голову и не вызывает дискомфорта. Этого предостаточно, чтобы вы играли и добивались определенных высот в соревновательных видеоиграх. Хотя, конечно, здесь важную роль играет не только гарнитура, но и остальная периферия игрока.

HyperX Cloud Alpha

Если мы уж заговорили про комфорт во время длительных игровых сессий, то обязательно стоит отметить гарнитуру Plantronics RIG 400HX, которая является легчайшим устройством на рынке. Производитель отказался от прочного оголовья — его заменила полоска ткани с прочной резиной внутри, а вся конструкция выполнена из легкого, но прочного пластика. В итоге вес конструкции раза в три меньше, чем у потенциальных конкурентов даже из этой статьи, благодаря чему пользователь может играть хоть десять часов без ощущения веса данной гарнитуры на себе. В киберспорте это очень важно, ведь иногда именно дискомфорт на ушах не дает достичь определенных высот.Также стоит отметить, что в плане звучания гарнитура совершенно не проигрывает своим прямым конкурентом. Здесь установлены достаточно качественные излучатели в чашах, которые идеально передают верхние и низкие частоты, при этом пользователь будет оснащен еще и микрофоном на вытянутой штанге. Просто шикарная гарнитура, у которой при этом еще и стоимость низкая — устройство стоит заметно дешевле, чем предыдущие модели, что наталкивает нас на мысль, что при скованном бюджете стоит брать именно эту модель. Она вас точно не разочарует.

Стоит отметить, что производитель HyperX достаточно длительное время находится на рынке игровой периферии и началась экспансия именно с игровых гарнитур. Они достаточно быстро набрали популярность благодаря низкой стоимости, предельной прочности каркаса и довольно привлекательному звуку за эти деньги. Теперь компания решила не менять свою механику привлечения внимания — производитель делает упор на эти же преимущества гарнитуры уже в модели HyperX Cloud Alpha. Это одна из лучших гарнитур на рынке, которая проработает у вас довольно длительное время без каких-либо нареканий.Начнем с того, что гарнитура выполнена с металлическим каркасом, так что она максимально прочная и даже под воздействием силы сломать каркас у пользователя не выйдет. Кроме того, гарнитура издает достаточно качественное звучание, которое позволяет слышать врагов, слушать музыку и наслаждаться общей атмосферой происходящего. Кроме того, изделие оснащено весьма достойным микрофоном, которые может и не подойдет для ведения прямых трансляций, но для общения с командой во время боя этого будет предостаточно. В целом, можно с уверенностью сказать, что производитель продолжает делать крутые гарнитуры, у которых при такой стоимости практически нет никаких конкурентов и серьезных недостатков тоже нет.