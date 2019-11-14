Лучшая игровая клавиатура 2019 года. COUGAR Aurora S

Jet.A PANTEON T7

A4Tech B180R Multimedia Gamer LED

Начнем статью мы с достаточно необычного решения, которое идеально подойдет для геймеров, но просто ужасно справляется со всем остальным. Дело в том, что клавиатура Jet.A PANTEON T7 создана специально для игр и инженеры компании убрали все ненужные вам клавиши, оставив всего 38 штук. Все клавиши механические, качественные, пластик здесь хороший, но стоит понимать, что набрать текст на такой клавиатуре вы банально не сможете. А вот играть в игры — очень даже. Это идеальный вариант для шутеров, где вам нужны клавиши WASD и парочку клавиш для смены оружия, а все остальные не используются.Благодаря короткому формату клавиатуры, а она довольно узкая, вы получаете больше свободного пространства на рабочем столе. Можно кинуть большой коврик и получить больше пространства для движений, можно спокойно настроить чувствительность мыши и не переживать, что в бою вам не хватит пространства для маневра. Кроме того, у клавиатуры имеется стильная удобная подставка под кисть, которая не дает руке уставать во время затяжных сражений в виртуальных мирах. Для многих этого хватит с головой, чтобы почувствовать себя профессиональным игроком и насладиться качеством механической клавиатуры.

COUGAR Aurora S

Компания A4Tech всегда радовала довольно качественной продукцией, которая за свои деньги легко уделывает потенциальных конкурентов. Это большое преимущество, так как не у всех бюджет позволяет приобретать дорогую клавиатуру на механических переключателях высочайшего качества. Мы это понимаем и всегда стараемся искать не только хорошие, но и более-менее доступные варианты, которые позволят вам получить крутой продукт не уничтожая собственный бюджет. Клавиатура A4Tech B180R Multimedia Gamer LED является ярким примером того, что можно за адекватные деньги получить крутой продукт и пользоваться им с удовольствием.За основу клавиатуры взята мембрана, но производитель уверяет, что она выполнена достаточно качественно и проработает долгое время. Добавляем сюда прочный пластик кейкапов, стильную яркую многоцветную подсветку и прочный кабель. Получается достойный продукт для геймера, который хочет нечто качественное, но пока что не готов отдать большие деньги за механическую клавиатуру. Особенно A4Tech B180R Multimedia Gamer LED порадовала наличием хорошей гравировки русских символов — это полезно, если вы все же иногда за компьютером еще и печатаете что-то, а не только играете в игры.

Patriot Memory Viper V730 RGB

Довольно удивительно, но буквально в каждой статье про лучшую игровую периферию у нас появляется продукция компании COUGAR. Все дело в том, что производитель нашел формулу успеха и использует ее буквально во всех своих продуктах. Формула эта состоит из качественных материалов, стильного дизайна и низкой стоимости на фоне конкурентов. Пользователю тяжело не посоветовать продукт вроде COUGAR Aurora S, когда он лучше конкурентов по сегменту, но стоит при этом дешевле. Зачем платить больше, если можно платить меньше? Тем более, что данная клавиатура оборудована всем необходимым, чтобы вы играли и получали от этого массу счастья буквально в каждой игре.Клавиатура мембранная, благодаря чему она тихая и не мешает окружающим вам людям. Достаточно раз попечатать на механической клавиатуре в комнате ночью, чтобы вас даже соседи возненавидели, а с мембранной клавиатурой такого нет. Клавиатура тихая, с приятным дизайном корпуса, стильными вставками с подсветкой и прочими интересными моментами. Особенно мне понравился дизайн панели, выполненный в стиле карбона — очень необычно смотрится. И, конечно, стоимость у клавиатуры достаточно привлекательная, что тоже является серьезным преимуществом. Настоятельно советуем присмотреться к данной модели.

ASUS TUF Gaming K5

Тем не менее, у механической клавиатуры, пусть она и стоит дороже, есть свои преимущества. Первое — она работает гораздо дольше. К примеру, возьмем модель Patriot Memory Viper V730 RGB. Это очень крутой продукт, который позволит вам играть в течение семи лет и не думать о замене устройства ввода. Это преимуществ, ведь вы раз покупаете клавиатуру и получаете действительно интересное решение на длительный срок. В этом плане механика побеждает мембранные клавиатуры по всем фронтам, хотя за это, естественно, нужно будет заплатить немного больше денег.Также клавиатура порадовала классической раскладкой и массивным корпусом — вы можете поставить такую клавиатуру на рабочий стол и не переживать о том, что она будет сильно скользить на рабочем столе во время особенно насыщенных перестрелок. добавляет сюда прочный кабель, большую удобную подставку под кисти рук и получаем отличную относительно недорогую механику. Все же назвать Patriot Memory Viper V730 RGB доступным продуктом нельзя, так как не каждый готов за клавиатуру отдать четыре тысячи рублей, но на фоне остальных механических клавиатур это действительно доступное решение.

Razer BlackWidow (2019)

Компания ASUS относительно недавно вышла на рынок игровой периферии и довольно быстро показала, что умеет делать хорошо и доступно. В рамках сегмента, естественно. К примеру, совсем недавно компания представила новую механическую клавиатуру ASUS TUF Gaming K5, которая выглядит крайне привлекательно и выделяется на фоне конкурентов своим дизайном. Дело в том, что клавиатура вроде как оборудована подставкой под кисти рук, но на самом деле ее там нет — это просто одна цельная часть корпуса. Выглядит необычно, но на деле такое решение кажется кране удобным и долговечным.Также стоит отметить, что производитель использует гибридную конструкцию переключателей, что тоже положительно сказывается на ощущениях в игре. Не могу сказать, что это универсальное решение и многие геймеры все же останутся не в восторге от такого продукта, но если привыкнуть, то преимущества сразу станут понятны. Особенно порадовала подсветка, которая действительно на уровень красивее конкурентов и еще оборудована гибкими настройками — можно менять эффекты, делать разные стили и так далее. Для тех, кто играет ночью и хочет моментально попадать пальцами по клавишам, это отличное решение.

Завершать нашу статью про лучшие игровые клавиатуры будем на высокой ноте — разговор пойдет о клавиатуре Razer BlackWidow (2019), которая вышла только в этом году и является улучшением классической модели. Клавиатура очень удобная, качественная и стильная, плюс сам факт обладания клавиатурой данного бренда прибавляет к скорости реакции и меткости. Производитель долгие годы делает крутые проекты и эта клавиатура является ярким примером того, что в Razer знают, как делать круто и на многие годы. А нам, геймерам, большего и не требуется.Конечно, это механическая клавиатура на качественных переключателях, она отлично справляется с поставленными задачами и моментально передает ваши нажатия в компьютер. При этом гаджет смотрится дорого, на столе выглядит буквально как украшение, а подсветка просто фантастическая. Это действительно крутой вариант игровой клавиатуры, вот только стоимость немного кусается.