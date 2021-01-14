Лучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USB

HARPER Gaming GKB-P100 Black USB

Многие пользователи понимают, что им нужна качественная игровая клавиатура, но при этом достаточно долго подбирают идеальный вариант, так как вариантов тьма. И если вы хотите найти себе лучшее решение за свои деньги, то у нас есть несколько советов на все случаи жизни. Итак, давайте смотреть, какие варианты вам больше всего подходят из за какие деньги.

Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USB

Начать хотелось бы с клавиатуры HARPER Gaming GKB-P100, которая привлекает к себе внимание качеством исполнения, достаточно привлекательным дизайном и низкой стоимостью. Все же если у вас есть неограниченные ресурсы и клавиатура, допустим, за двадцать тысяч рублей не является проблемой, то можете смело брать и заказывать любую флагманскую модель. Но некоторым пользователям все же хочется получить качественный продукт за адекватные деньги, и HARPER Gaming GKB-P100 в этом плане очень даже помогает — пользователь получает крутой продукт и может с ним комфортно играть.Важно отметить, что производитель делал клавиатуру исключительно для геймеров, так что некоторые моменты здесь банально упрощены. Например, производитель полностью снял боковую панель с цифрами — она в играх не нужна, а лишь занимает место на столе. При этом имеется подсветка как подложки клавиш, так и самих символов, что достаточно удобно в случае, если вы хотите играть ночью и при этом набирать сообщения или просто не промазывать по нужным клавишам. Кроме того, стоит понимать, что это механическая клавиатура, которая проживет много лет и не разочарует качеством нажатий даже спустя годы активного использования.

Redragon Dark Avenger Black USB

Если мы уже заговорили про недорогую механику, а для геймеров механика куда предпочтительней мембранного аналога, то стоит обратить своё внимание и на клавиатуру Defender Blitz GK-240L, которая обладает тем же перечнем преимуществ, что и предыдущая модель. Производитель сделал ставку на достаточно компактный корпус — здесь тоже нет бухгалтерского блока, нет дополнительных рядов клавиш, а сам корпус максимально уменьшен, бортики минимальные. Более того, стоит отметить, что производитель использует пусть и доступные переключатели, но у них ресурс под пятьдесят миллионов нажатий — этого с головой хватит на пять-восемь лет активного использования.Более того, благодаря тому, что производитель отказался от использования дополнительного ряда клавиш, который стоит денег и только место занимает, клавиатура получилась достаточно доступной по современным меркам. Конечно, здесь установлены более простые механические переключатели, которые не идут в сравнение с Cherry MX, например, но это все равно крайне доступная клавиатура с приличным ресурсом — от дорогих брендов за эти же деньги пользователь может купить достаточно простенькую мембранную клавиатуру, которая, естественно, уступает по всем фронтам.

COUGAR Vantar Black USB

Также настоятельно советуем обратить своё внимание на клавиатуру Redragon Dark Avenger, которая тоже построена на механических переключателях — на Outemu Blue. Стоит сказать, что это китайская копия более дорогих переключателей Cherry MX Blue, которые копируют все свойства переключателя — звук щелчка, тактильную отдачу, силу нажатия и так далее. Всё это действительно хорошо скопировано, так что пользователь, который только присматривается к механике, получит море удовольствия от данного продукта. Конечно, ресурс нажатий чуть меньше, но он все равно громадный — вы скорее надумаете сменить клавиатуру от скуки, чем от поломки.И это, безусловно, очень важный момент, ведь пользователь, покупая клавиатуру, хочет играть хотя бы несколько лет, пока ему не надоест устройство и он не купит что-то новое, более интересное. При этом боковая панель с клавишами тоже урезана, ее здесь банально нет, есть подсветка, которую нельзя настроить, но это уже мелочи. Нужно понимать, что это механика за две с копейками тысячи рублей — она просто не может быть идеальной, так что некоторые недостатки здесь присутствуют. Другое дело, что они достаточно простые и не портят настроение. За эти деньги клавиатура прекрасная и дает все, что пользователю нужно.

HyperX Alloy FPS Pro (Cherry MX Red) Black USB

Стоит сказать, что некоторым пользователям не нужна механика, так как она достаточно громко работает, а иногда нужна тишина и спокойствие. Или же случаются ситуации, когда пользователь пересел с ноутбука на компьютер и ему не совсем комфортно играть на клавиатуре с высоким профилем. В этом случае достаточно удобно играть на ножничной клавиатуре — это такой себе промежуточный вариант между механикой и мембранной клавиатурой. Особенность в том, что пользователь получает прочность механической клавиатуры, низкий профиль клавиш, при этом тихую работу и отсутствие каких-либо недостатков мембранной клавиатуры. В этом плане ножничная модель действительно хороша.Более того, нужно понимать, что производитель делает данную модель из достаточно качественных компонентов, так что срок службы у модели приличный. Подсветка, конечно, тоже никуда не делась — здесь подсвечивается и подложка клавиш, и сами символы, так что можно с комфортом работать ночью и не промахиваться по нужным вам кнопкам. Отличный вариант на тот случай, если пользователь пока что не готов к полноценной механике или просто хочет что-то более компактное и тихое. Благо, стоимость этой модели достаточно низкая, чтобы можно было не переживать о дороговизне эксперимента.

Конечно, некоторым пользователям нужна более продвинутая модель игровой клавиатуры, которая справляется с большим набором функций и задач. Это тот случай, когда пользователь уже понимает, какая клавиатура ему нужна и он хочет получить более продвинутый вариант, чем модель доступного уровня. В этом случае стоит смотреть в сторону модели HyperX Alloy FPS Pro, которая обеспечивает геймера всем необходимым. Конечно, это механическая клавиатура, да еще и на достаточно дорогих механических переключателей Cherry MX Red. Благодаря этому качество продукта максимальное — клавиатура будет отлично работать даже через пять-восемь лет, если не больше.Также стоит сказать, что клавиатура оборудована съемным кабелем — при желании пользователь может снять данный кабель и заменить его или компактнее доставлять клавиатуру в сумке или рюкзаке. Преимущество кабеля в том, что в случае поломки вы можете заменить кабель просто отсоединив его от клавиатуры. Более того, здесь тоже нет ничего лишнего в плане клавиш или дополнительных блоков, так что занимает устройство минимум пространства на столе. Добавляем сюда продвинутое программное обеспечение, и получаем достаточно крутую флагманскую клавиатуру, которая шикарно работает, отлично справляется с игровыми задачами и не требует замены.