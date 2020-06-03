Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)

Razer Huntsman Elite Black USB

Во всём мире компьютерные игры давно уже стали главным развлечением. Для максимального комфорта геймеров стали выпускать специальные компьютеры, мышки и клавиатуры. На рынке представлен огромный ассортимент игровых клавиатур, в котором так легко заплутать и купить совершенно не то, что требуется. Наш сегодняшний обзор мы решили посвятить игровым клавиатурам, чтобы вам было легче подобрать оптимальное для себя устройство.

Клавиатура Huntsman Elite от компании Razer вобрала в себя целый спектр всеразличных качеств и является прямым результатом кропотливого труда инженеров и специалистов в своей области. Устройство способно в действительности вывести на новый уровень качество вашего внутриигрового управления, обеспечивая мгновенную скорость и высочайшую точность срабатывания при каждом нажатии.Современные оптико-механические переключатели - важнейшая составная часть клавиатуры. Она функционирует на основе светового сигнала, который приводит в действие передатчик, отвечающий как раз за срабатывание клавиш. Все это происходит в какие-то доли секунды, что гарантирует высочайшую производительность и удобство при использовании.

Ключевое преимущество переключателей - точки сброса и срабатывания располагаются на одной позиции. Это позволяет вам молниеносно проводить сложные внутриигровые комбинации, не оставляя ни единого шанса для соперников. Оптико-механические переключатели объединяют лучшие качества оптической и механической технологий. Они обеспечивают легкость при нажатии и примечательны отчетливым щелчком при срабатывании.

Переключатели оборудованы специальным стабилизатором, позволяющим нажимать клавишу под разными углами. Это небольшая особенность обеспечивает удобство при пользовании устройством - все ваши нажатия 100% будут моментально отображены на экране монитора. Оптический принцип срабатывания переключателей предполагает существенно меньший физический контакт составных частей. Цифра в 100 млн гарантированных нажатий как минимум вселяет уверенность, ведь она на порядок выше, чем у различных аналогов, представленных рынке.

В правом верхнем углу клавиатуры располагается целый набор функциональных дополнительных кнопок, которые позволяют управлять устройством гораздо проще и быстрее. Они выполняют функцию мультимедиа-клавиш и позволяют без труда управлять работой подсветки. Но кроме того, эти кнопки можно без труда запрограммировать для выполнения любых действий посредством онлайн-сервиса Razer Synapse 3.

Эффект Anti-ghosting позволяет одновременно использовать до 10 клавиш, что дает вам возможность без каких-то опасений молниеносно проводить внутриигровые комбинации. Никаких писков и сворачиваний окон - просто забудьте об этом. Для любителей макросов в этой модели припасена еще одна приятная функция. Благодаря мгновенной записи макросов вы сможете за несколько секунд создать новую комбинацию. Подобная гибкость и адаптированность к игровым событиям - важнейшее качество, которое ценится даже на самом высоком уровне.

Logitech G G915 Tactile Switch RGB Black USB

Оптико-механическая клавиатура Razer Huntsman без всяких сомнений обладает целым спектром различных возможностей, который по достоинству оценят современные геймеры. Ее более совершенная версия - Huntsman Elite, располагает всеми преимуществами Huntsman и к тому же оборудована эргономичной вставкой для запястья на магнитных креплениях, расширенным функционалом, а также панелью мультимедийных клавиш, которые нетрудно отыскать даже в полной темноте благодаря RGB-подсветке Chroma.

Клавиатура Logitech G G915 Tactile Switch RGB Black USB — это полноценная флагманская модель в линейке девайсов от Logitech, которая включает себя большое количество преимуществ и положительных качеств. Начиная с низкопрофильных механических переключателей, способных обеспечить превосходное качество работы и заканчивая стильным современным дизайном и минимальной толщиной устройства.Клавиатура отлично сочетает в себе сразу две используемые технологи — Lightspeed, которая отвечает за стабильное и надежное беспроводное подключения, а также Lightsync, призванную создать широчайшие возможности для кастомизации внешнего вида девайса посредством яркого и разнообразного RGB-свечения.

Клавиатура была создана с применением исключительно качественных и надежных материалов и компонентов, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки. Технология Lightspeed — это обязательная основа для любого периферийного девайса от Logitech, который имеет беспроводное подключение. Именно она позволяет клавиатуре G915 передавать информацию в систему столь же быстро, как и проводные устройства, с минимальным временем отклика равным 1 м/с. Поэтому беспроводные устройства от Logitech высоко ценятся по всему миру не только обычными геймерами, но и профессиональными киберспортсменами.

Клавиатура G915 оснащена удобным колесом прокрутки, изготовленным из алюминия и расположенным в правом верхнем углу клавиатуры. Оно позволяет регулировать громкость в любой момент, затрачивая при этом минимум времени. Кроме того, в арсенале устройства вы найдете целый набор мультимедийных клавиш, которые отличаются особенно мягким и плавным нажатием.

Corsair Gaming K70 RAPIDFIRE Cherry MX Speed

Logitech G915 Lightspeed – лучшая механическая клавиатура с беспроводным подключением.

Клавиатура Corsair Gaming K70 RAPIDFIRE Cherry MX Speed которая может похвастаться прочным алюминиевым корпусом, механическими переключателями Cherry MX, отлично зарекомендовавшими себя среди геймеров, а также наличием 8 Мб памяти, способной вместить в себя несколько профилей с различными настройками.Современное периферийное устройство без всяких сомнений требует соответствующей системы управления и инженеры компании Corsair прекрасно знают об этом! Вот почему они разработали приложение iCUE, позволяющее настроить работу RGB-свечения, создавать макросы любой сложности, а также синхронизировать работу свечения с различными устройствами - технологичными комплектующими от Corsair.

Клавиатура отличается высокоточным распознаванием каждого вашего нажатия и, вместе с тем, дает возможность производить любое количество одновременных кликов. Таким образом, вы сможете проводить сложнейшие внутриигровые комбинации.

Клавиатура Corsair Gaming K70 RAPIDFIRE Cherry MX Speed располагает набором дополнительных клавиш для управления мультимедиа-приложениями прямо во время игры, что позволит вам регулировать делать громче любимую музыку, либо приглушать звук, если того требует ситуация.

SteelSeries Apex Pro Black USB

Среди преимуществ этой клавиатуры стоит выделить и наличие специальной вставки для запястья, которая имеет съемную конструкцию, плюс мягкую приятную поверхность. Клавиатура подключается к ПК через USB-порт. Длины шнура достаточно, чтобы расположить прибор так, как удобно пользователю. Вес клавиатуры составляет 1200 г.

Основой SteelSeries Apex Pro является прочная металлическая пластина, изготовленная из алюминия Series 5000, который широко используется в современном авиастроении.Именно она делает устройство максимально надежным и долговечным, способным выдерживать высокие нагрузки каждый день. Среди прочих преимуществ данной модели стоит выделить наличие эргономичной вставки для запястья, которая имеет съемную конструкцию и магнитные крепления. Кроме того, она может похвастаться мягким и приятным на ощупь покрытие, что обеспечит вам дополнительный комфорт в процессе пользования девайсом.

SteelSeries Apex Pro также оборудована небольшим смарт-дисплеем, расположенным в правом верхнем углу клавиатуры. Он необходим для отображения полезной информации в режиме реального времени, а также для настройки, переключения между профилями и быстрой проверки обновлений, что в совокупности существенно упрощает процесс работы с разными приложениями. C помощью дисплея вы сможете сохранять записанные макросы, регулировать дистанцию срабатывания переключателей и настроить эффекты подсветки Prism. Кроме того, смарт-дисплей способен отображать ваш KDA, количество денег и другие показатели в CS:GO, а также указывать на собеседника, который разговаривает в данный момент, передавать информацию о новых сообщения в чате и прочее.

HyperX Alloy Elite Black USB

В числе преимуществ данной модели также красуется яркая и динамичная RGB-подсветка, которая располагает множеством различных цветов и оттенков, а кроме того, может похвастаться разнообразными световыми эффектами на любой вкус. Еще одна важная деталь: свечение можно синхронизироваться с другими девайсами бренда, что позволит вам наслаждаться незабываемой атмосферой в процессе игры.

HyperX Alloy Elite RGB - это новая модель механической клавиатуры, объединяющей в себе много-много плюсов, включая стильный дизайн, превосходные технические параметры.Устройство оборудовано высококлассной системой RGB-подсветки и множеством программируемых клавиш, которые, равно как и подсветку, можно без труда настроить при помощи специального ПО HyperX NGenuity.

HyperX Alloy Elite RGB оборудована набором мультимедийных клавиш, портом USB 2.0 и клавишами быстрого доступа. Устройство комплектуется одной из нескольких моделей переключателей Cherry MX. Вдобавок ко всему прочему, девайс оснащен встроенной памятью, которая позволяет с легкостью сохранять все ваши настройки подсветки и световых эффектов непосредственно на самом устройстве. Еще одна приятная особенность: удобная и эргономичная вставка для запястья съемного типа, обеспечивающая дополнительный комфорт при пользовании. Alloy Elite RGB также комплектуется дополнительными колпачками с текстурной поверхностью, предназначенными для основных игровых клавиш.

Истинные геймеры по достоинству оценят наличие нескольких программируемых клавиш, предусмотренных в модели HyperX Alloy Elite RGB. Матовое покрытие корпуса препятствует постоянному скапливанию следов от отпечатков пальцев и различных загрязнений. Подставка для рук обеспечит дополнительный комфорт при использовании данной клавиатуры черного цвета.