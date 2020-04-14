Лучшая клавиатура. Razer Cynosa Chroma Black USB

Defender Werewolf GK-120DL RU RGB

Logitech Corded Keyboard K280e Black USB

Начнем с достаточно доступной клавиатуры Defender Werewolf GK-120DL RU RGB, которая является мембранной и не может похвастаться дорогими механическими переключателями. С другой стороны, если вы хотите купить недорогое решение, то зачем тратить львиную долю личных средств на механику. Конечно, у мембранной клавиатуры также есть дополнительные бонусы вроде тихой работы, достаточно низкой стоимости и красивой подсветки. Если эти преимущества вам интересны, то стоит обратить внимание на клавиатуру, изучив ее под разными углами.Весьма серьезным преимуществом является очень низкая стоимость — пользователь получает возможность играть в игры или набирать текст за 800 рублей с копейками, это вполне разумная цена за такой продукт. Также клавиатура с легкостью переживает три-четыре года активного использования, так что геймеры тоже получат море положительных эмоций. И, в заключении, стоит отметить наличие яркой красивой подсветки — она довольно привлекательно выглядит, позволяя даже в темноте легко попадать по нужным клавишам. В этом плане Defender Werewolf GK-120DL RU RGB нам очень понравилась — классная клавиатура за разумные деньги.

MSI Interceptor DS4100, USB

Далее у нас идет достаточно интересная клавиатура Logitech Corded Keyboard K280e Black USB, выполненная в классическом стиле. Производитель решил, что далеко не всем покупателям важно наличие подсветки и прочих декоративных элементов, сделав упор на простоте и практичности. Клавиатура выполнена из черного пластика, смотрится достаточно привлекательно, при этом на черном пластике с матовым покрытием не так заметна пыль или грязь, так что визуально клавиатура будет выглядеть чистой гораздо дольше, чем конкуренты другого цвета. Также стоит отметить классическое расположение клавиш, которое позволяет сразу привыкнуть к набору.Если вы покупаете клавиатуру для работы, то стоит присмотреться к этой модели, так как она за вполне разумные деньги предоставляет возможность работать с полным комфортом и не переживать о том, что вам нужно переучиваться к раскладке. Более того, производитель на рынке периферии находится достаточно давно, показывая весьма впечатляющие результаты качества. Это говорит нам о том, что пользователь, приобретая данную клавиатуру, получает качественный продукт с прицелом на длительное использование. Для большинства потенциальных покупателей это преимущество является решающим.

A4Tech Bloody B810R Black USB

Компания MSI относительно недавно решила перейти на рынок игровой периферии, выпуская достаточно интересные клавиатуры, мышки и так далее. Однако данная клавиатура с большим трудом может относиться к игровым. Разработчики сделали упор на качестве и простоте, так что потенциальный покупатель получает скорее не игровую клавиатуру, а просто неплохой гаджет для того, чтобы играть в игры или работать с текстом, либо же вообще можно просто в социальных сетях общаться. С этими задачами модель MSI Interceptor DS4100 справляется отлично — никаких проблем не возникает. Все же в MSI отлично знают, как им работать и как привлекать внимание аудитории.Также стоит похвалить производителя за весьма качественный пластик корпуса, который не прогибается под весом рук и не приносит дискомфорта пользователю во время длительного использования. Пластик здесь и не матовый, и не глянцевый, так что MSI Interceptor DS4100 не будет припадать пылью и так далее. Добавляем сюда правильную раскладку клавиш, получая отличный вариант клавиатуры за разумные деньги для тех, кто хочет все же приобрести гаджет от известного производителя. Хотя, конечно, в данной ситуации бренд действительно говорит о преимуществе в качестве исполнения.

Redragon USAS Black USB

Конечно, если вы не так уж стеснены в средствах и хотите получить качественный продукт за разумные деньги, то стоит присмотреться к механическим клавиатурам. Дело в том, что любая механика живет раза в три дольше, чем мембранный аналог, так что взяв ту же A4Tech Bloody B810R Black USB вы получаете клавиатуру с прицелом на много лет вперёд. При этом устройство остается более-менее доступным, если сравнивать его с более известными гаджетами на рынке. Собственно, именно благодаря этому мы и решили обратить своё внимание на данную модель — она за вполне разумные деньги позволяет получить качественную механику.Клавиатура выполнена в классическом стиле, так что пользователь получает стандартную раскладку клавиш с цифровым блоком и так далее. Более того, производитель полностью избавился от ненужных бортиков и рамок — клавиатура получилась максимально компактной для столь крупного форм-фактора и полного набора клавиш. Также стоит отметить подсветку, которая выглядит ярко и привлекательно, позволяет в темноте наслаждаться комфортным набором текста или играми. Да, нужно сказать, что переключатели в этой клавиатуре не самые дорогие, но и этого достаточно. Рекомендуем клавиатуру тем, кто ранее механикой не пользовался.

Razer Cynosa Chroma Black USB

Следующей механической клавиатурой в нашей статье выступит модель Redragon USAS Black USB, которая тоже отлично справляется с поставленными задачами. Главная особенность клавиатуры в том, что она выполнена в не очень привычном дизайне. Мы привыкли к тому, что современные клавиатуры либо выполнены в очень компактном корпусе, либо обладают целым рядом дополнительных клавиш и переключателей. У данной клавиатуры получается золотая середина — дизайнеры сделали бортик вокруг клавиш довольно широким, но при этом убрали цифровой блок. Это позволило сделать клавиатуру достаточно прочной и увесистой, хотя она при этом занимает минимум свободного места на столе.Особенно это полезно в том случае, если вы хотите играть в шутеры и вам нужно больше места под движения мышкой. В этом случае отсутствие цифрового блока действительно сыграет важную роль, особенно если стол у вас не очень большой и нет места под установку большой клавиатуры. Во всём остальном клавиатура от своих прямых конкурентов ничем практически не отличается — механические переключатели позволяют пользоваться устройством в течение длительного времени, плюс ощущения от работы совсем иные, чем от мембранной клавиатуры.

Завершать данную статью будет клавиатура Razer Cynosa Chroma Black USB, которая, конечно, является бесспорным фаворитом. Производитель уже не раз доказывал, что умеет делать очень крутые гаджеты с продвинутым софтом, с различными бонусами и мелкими преимуществами, которые приносят аудитории море положительных эмоций. В этом плане Razer действительно впереди планеты всей и геймеры весьма положительно отзываются о продукции компании вот уже столько лет. Так что если у вас есть деньги и хочется получить прямо лучшее из лучшего, то обязательно присмотритесь к этому продукту.